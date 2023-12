La comisaría de Usquil no contó con energía eléctrica durante 52 días a pesar de estar ubicada en la puerta de acceso a zonas de la provincia de Otuzco en donde se practica la minería ilegal, que tanta muerte y destrucción está generando en la región La Libertad.

En esa dependencia policial no se podían registrar denuncias, y por las noches los agentes estaban expuestos porque solo iluminaban su sede de trabajo con velas.

Peligro

El exjefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad coronel PNP (r) Roger Torres reveló que esa zona es “complicada” debido a la minería que se practica.

“Está en boga el tema de la minería informal y ha habido problemas de fallecidos. Ese es el camino para Huaranchal, en donde hubo problemas de índole policial. Las comisarías que están colindantes a zonas de riesgo de minería deberían estar totalmente equipadas. Pasan los camiones de los mineros y encuentran a una comisaría sin luz. Cómo entonces van a intervenir los policías, hasta hay un riesgo de poder ser afectados en su integridad física”, indicó.

El oficial en retiro dijo que se debería dar “un jalón de orejas a todas las autoridades que no apoyan a la Policía”. “Usquil tiene un local en cesión en uso que le corresponde a la municipalidad y no puede ser que estén en esas condiciones”, indicó.

Dependencia policial estuvo 52 días sin energía eléctrica.

Además, confirmó otras carencias. Dijo que en Gran Chimú hay comisarías que se caen a pedazos, mientras que en otras no habría ni agua.

El caso

Este indignante caso, que frena la lucha contra la inseguridad ciudadana, inició el pasado 17 de octubre. El comisario de Usquil, Luis Sánchez, reveló que ese día la empresa Hidrandina les cortó el servicio porque la Municipalidad Distrital de Usquil, que es propietaria del terreno en donde funciona la comisaría, no pagó el servicio.

“La comunidad viene con alguna denuncia y no los podemos atender”, indicó.

Detalló que quienes llegan a asentar sus denuncias “se van descontentos porque piensan que no los queremos atender”. “La municipalidad no se hace responsable. Tomen conciencia de este problema”, dijo el oficial.

Luego de que este tema se viralizara, el último viernes se le repuso el servicio eléctrico a la sede policial, por lo que empezaron a atender con normalidad.

Correo intentó comunicarse con el alcalde de Usquil, Guillermo Guzmán , para conocer las razones por las que no se cumplió con pagar el servicio de energía eléctrica. No obstante, no contestó las llamadas a su celular.

Medidas

A través de sus redes sociales, la Defensoría del Pueblo informó que notificó de estas anomalías a la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, para que implementen medidas que permitan “revertir esta situación”. Detalló que la falta de energía eléctrica no permitía registrar las denuncias en el Sistema Informático de Registro de Denuncias Policiales (Sidpol). “Nuestra recomendación fue acatada. Haremos seguimiento”, dijo.

LE PUEDE INTERESAR