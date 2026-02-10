La comunidad Awajún convocó a una marcha pacífica para el próximo 13 de febrero en la provincia de Condorcanqui, Amazonas, para exigir al Ministerio Público que no archive cerca de 800 casos de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes de los pueblos Awajún y Wampis que permanecen sin sentencia.​

La lideresa Rosemary Pioc denunció este martes en Exitosa que, tras una reunión con fiscales, les informaron que estos casos quedarían archivados “porque no habría personal para que se le dé continuidad”.

“En pocas palabras nos quedamos sin acceso a la justicia”, enfatizó la dirigente.​

La dirigente reveló que la situación es mucho más grave de lo que reflejan las cifras oficiales.

“Todos los días violan, ayer hemos tenido el caso de violación de una niña de cinco años (...) hemos tenido niñas violentadas de 3 años”, expresó la lideresa.​

Calificó el escenario como “muy complicado” y advirtió que si los casos quedan impunes, la violencia continuará sin freno.

“Realmente nos quedamos en un total abandono, van a seguir violando”, alertó.​

Marcha por justicia

La movilización pacífica busca que las autoridades garanticen el acceso a la justicia para las víctimas menores de edad en Condorcanqui.

“Este 13 de febrero estamos organizando una marcha pacífica exigiendo que la Fiscalía no nos deje sin acceso a la justicia en especial para los niños, niñas, y adolescentes aquí en Condorcanqui. Es muy preocupante y lamentable que esto esté sucediendo porque desde las denuncias que se hicieron nunca pararon las violaciones”, manifestó Rosemary Pioc.​

La comunidad Awajún espera que su protesta sea escuchada por el Ministerio Público y se garantice la continuidad de las investigaciones por abuso sexual contra menores en las comunidades indígenas de la Amazonía peruana.