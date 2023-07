El debate para la suspensión del sentenciado alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Arturo Fernández Bazán, se adelantaría para la próxima semana debido a que el Poder Judicial de La Libertad ya habría entregado el expediente de la condena en contra del burgomaestre, que solicitó el pleno del Concejo.

El caso

El pasado 21 de junio, los regidores acordaron que Secretaría General de la MPT pida la resolución que en segunda instancia ratificó la sentencia de un año de pena privativa de la libertad suspendida en contra Fernández, por difamación agravada en contra de la teniente de la Policía, Nataly Rojas. Por ese caso, además, la autoridad edil deberá pagar una reparación civil de 25 mil soles.

El concejal Jorge Vásquez ayer confirmó a Correo que el documento ya fue notificado al municipio, por lo que ahora, junto a la mayoría de regidores, solicitarán se convoque “de manera urgente a sesión extraordinaria”.

Tras presentarse dos pedidos de suspensión por sentencia condenatoria en contra del alcalde, el municipio programó la sesión extraordinaria para el 31 de julio a las 10 de la mañana. No obstante, esa fecha, ahora, podría variar.

“Tengo el cargo del pedido que en sesión de concejo hizo secretaría municipal al Poder Judicial y el Poder Judicial ya nos respondió. Por eso estamos procediendo a solicitar que sea antes del 31 la votación de la suspensión. Se hará el día 12 de julio, antes de la quincena ya se tiene que debatir”, afirmó.

Denuncia

Jorge Vásquez también tiene un proceso de sanción iniciado en contra del alcalde porque agravió a su familia en una sesión de concejo del 22 de febrero último. Él aseguró que ese caso está estancado en la Gerencia de Asesoría Jurídica de la comuna, por lo que mañana denunciará por “patrocinio ilegal” al gerente de esa área: Luis González Gutiérrez.

El concejal solicitó a inicios de mayo se suspenda a Arturo Fernández por 90 días. Sin embargo, según dijo, desde esa fecha el documento fue derivado a Asesoría Jurídica y no fue entregado al Concejo, para que debata la sanción.

“El lunes yo mismo voy a presentar la denuncia de patrocinio ilegal en contra del asesor legal. Lo voy a ingresar el documento no solamente a la municipalidad, también a la Fiscalía para que esto no vuelva a ocurrir. No devuelve el documento y está, prácticamente, blindando al alcalde”, manifestó.

De prosperar la suspensión en contra del alcalde, quien asumiría el cargo sería el primer regidor, Mario Reyna Rodríguez.