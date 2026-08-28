La Conferencia Episcopal Peruana (CEP) alertó sobre publicaciones y anuncios que emplean de manera no autorizada su nombre, logotipo e imagen institucional para solicitar pagos a cambio de supuestas entradas o accesos a actividades con el papa León XIV durante su próxima visita al Perú.

De acuerdo con el comunicado al que accedió RPP, la Conferencia Episcopal Peruana aclaró que son falsas las publicaciones que ofrecen supuestos encuentros con el papa León XIV, fotografías o bendiciones. La institución precisó que este tipo de anuncios no proviene de sus canales oficiales.

La CEP advirtió que los estafadores también difunden anuncios a través de redes sociales en los que incluyen un número telefónico local que deriva a un chat de WhatsApp identificado falsamente como “Conferencia Episcopal del Perú”.

La institución rechazó el uso indebido de la fe y de la imagen de la Iglesia y del papa León XIV para obtener beneficios económicos. En ese sentido, calificó estas prácticas como fraudulentas y alertó a la ciudadanía para evitar que más personas sean víctimas de engaños.

La CEP exhortó a los fieles y a la ciudadanía en general a verificar cualquier información relacionada con la visita del papa León XIV mediante sus canales oficiales, antes de efectuar pagos o aceptar ofrecimientos difundidos a través de redes sociales.

En conversación con dicho medio, el coordinador general de la visita del papa, monseñor Guillermo Inca, informó que el caso ya fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional, que se encargará de rastrear a los responsables de estas publicaciones fraudulentas.

Asimismo, monseñor Guillermo Inca enfatizó que la Conferencia Episcopal Peruana no realizará ningún cobro por las actividades que el papa León XIV lleve a cabo durante su visita al país.

“Es totalmente gratuito para todos, excepto que habrá organización. La parroquia del Cono Sur, por decir, tendrá un código azul; la del Cono Norte tendrá un color amarillo o rojo, pero será por organización”, señaló.