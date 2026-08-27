Un sismo de magnitud 3,5 se registró este jueves 27 de agosto de 2026 en la región Arequipa, según informó el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió exactamente a las 3:18:56 p.m. y tuvo como referencia un punto ubicado a 26 kilómetros al noreste de Camaná, en la provincia del mismo nombre.

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0600, el evento tuvo una profundidad de 58 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0600

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,15:18:56

Magnitud: 3.5

Profundidad: 58 km

Latitud: -16.41

Longitud: -72.62

Intensidad: II-III Camaná

Referencia: 26 km al NE de Camaná, Camaná - Arequipahttps://t.co/wOauXSaduz — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026





¿Dónde fue el sismo en Camaná?

El IGP ubicó el movimiento en las coordenadas latitud -16,41 y longitud -72,62, con referencia a 26 kilómetros al noreste de Camaná, Arequipa.

El reporte señala además una intensidad de II-III en Camaná, que corresponde a los efectos percibidos del movimiento en esa localidad.

Con la información proporcionada hasta el momento, no se detallaron daños personales ni materiales vinculados al evento.





Magnitud y profundidad del temblor en Arequipa

La magnitud de un sismo mide la energía liberada durante el evento, mientras que la intensidad describe cómo fue percibido y qué efectos produjo en un lugar determinado.

En este caso, el IGP reportó una magnitud de 3,5, una profundidad de 58 kilómetros y una intensidad de II-III en Camaná.

El Centro Sismológico Nacional monitorea permanentemente la actividad sísmica en el territorio peruano y publica reportes sobre los movimientos detectados por la Red Sísmica Nacional.





¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, se recomienda mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y alejarse de ventanas, objetos que puedan caer y estructuras que representen riesgo.

También resulta importante identificar previamente las rutas de evacuación y zonas seguras de viviendas, centros de estudio y lugares de trabajo.

Perú presenta una alta actividad sísmica debido a su ubicación en una zona donde interactúan las placas de Nazca y Sudamericana.