La Conferencia Episcopal Peruana anunció una colecta nacional con motivo de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de este año.

El anuncio estuvo a cargo del monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador general de la visita del santo padre y secretario general interino de la Conferencia Episcopal Peruana.

“En el marco de la visita pastoral del santo padre, la iglesia en el Perú está viviendo una experiencia de unidad y solidaridad en diversos campos de su quehacer pastoral, desarrollando subsidios catequéticos y muchas actividades que exigen unidad, participación y compromiso. Hoy extendemos este compromiso a una colecta nacional, que no busca ser solamente una colecta de recaudación, sino un gesto de comunión, participación y corresponsabilidad como iglesia”, declaró el monseñor Guillermo Inca Pereda.

“La biblia presenta el compartir como una expresión concreta de la fe, el compartir los bienes”, agregó.

Dicho anuncio se realizó con la presencia del monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico y representante de la Santa Sede en el Perú, así como del monseñor Carlos Enrique García Camader.

Asimismo, se presentó el videoclip del himno oficial de la visita de León XIV, compuesto por Jaime Montoya, director del Coro Aguchita. La producción contó con la colaboración de la Conferencia Episcopal Peruana, el Arzobispado de Lima y el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

De acuerdo con RPP, los fieles y las personas que deseen contribuir con la colecta podrán realizar sus aportes a través de las siguientes cuentas bancarias del Banco de Crédito del Perú (BCP), pertenecientes a la Conferencia Episcopal Peruana:

Cuenta BCP Soles: 191-7397175-0-37

Cuenta BCP Dólares: 191-7397179-1-87

La próxima visita del papa León XIV, prevista del 11 al 17 de noviembre de este año, implicará el desplazamiento de alrededor de 800 mil personas en distintos puntos del territorio nacional.