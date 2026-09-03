Un sismo de magnitud 3.4 se registró este jueves 3 de septiembre en la región Cajamarca, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:14:11 p. m. y tuvo su referencia a 20 kilómetros al norte de Contumazá, en la provincia del mismo nombre.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0627

Fecha y Hora Local: 03/09/2026,12:14:11

Magnitud: 3.4

Profundidad: 11 km

Latitud: -7.19

Longitud: -78.80

Intensidad: II Contumazá

Referencia: 20 km al N de Contumazá, Contumazá - Cajamarcahttps://t.co/X9kpaDlnSa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) September 3, 2026

IGP reporta sismo a 11 kilómetros de profundidad

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0627, el evento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y sus coordenadas fueron latitud -7.19 y longitud -78.80.

El IGP indicó, además, que el movimiento alcanzó una intensidad II en Contumazá.

El reporte compartido por la institución no informa sobre daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento sísmico.