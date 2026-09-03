Un sismo de magnitud 3.4 se registró este jueves 3 de septiembre en la región Cajamarca, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento telúrico ocurrió a las 12:14:11 p. m. y tuvo su referencia a 20 kilómetros al norte de Contumazá, en la provincia del mismo nombre.
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IGP reporta sismo a 11 kilómetros de profundidad
De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0627, el evento tuvo una profundidad de 11 kilómetros y sus coordenadas fueron latitud -7.19 y longitud -78.80.
El IGP indicó, además, que el movimiento alcanzó una intensidad II en Contumazá.
El reporte compartido por la institución no informa sobre daños materiales ni personas afectadas a consecuencia del movimiento sísmico.