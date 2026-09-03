Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 en la región Ica, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
El movimiento ocurrió a las 8:54:19 a. m. y tuvo como referencia un punto ubicado a 44 kilómetros al sur de Ica, en la provincia y región del mismo nombre.
Lee: Consejo Regional de Ica aprueba adquisición de 12,400 laptops por más de S/72 millones
Sismo tuvo una profundidad de 52 kilómetros
De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0626, el evento sísmico se produjo a una profundidad de 52 kilómetros.
El IGP precisó que el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Ica, según la escala utilizada para describir los efectos percibidos por la población.
Las coordenadas del sismo fueron latitud -14.46 y longitud -75.77.
Lee aquí: Ica: Hospital Santa María del Socorro realizó más de 1,500 tomografías entre enero y agosto
IGP mantiene monitoreo de la actividad sísmica
El reporte fue emitido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), dependencia del Instituto Geofísico del Perú encargada del monitoreo y difusión de información sobre los movimientos sísmicos registrados en el territorio nacional.
Hasta la información proporcionada en el reporte sísmico, no se detallaron daños materiales ni personales asociados al evento.