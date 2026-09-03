El Instituto Geofísico del Perú reportó que el movimiento sísmico alcanzó una intensidad de II-III en Ica y tuvo una profundidad de 52 kilómetros.
El Instituto Geofísico del Perú reportó que el movimiento sísmico alcanzó una intensidad de II-III en Ica y tuvo una profundidad de 52 kilómetros.

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este jueves 3 de septiembre de 2026 en la región Ica, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento ocurrió a las 8:54:19 a. m. y tuvo como referencia un punto ubicado a 44 kilómetros al sur de Ica, en la provincia y región del mismo nombre.

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Sismo tuvo una profundidad de 52 kilómetros

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0626, el evento sísmico se produjo a una profundidad de 52 kilómetros.

El IGP precisó que el movimiento alcanzó una intensidad de II-III en Ica, según la escala utilizada para describir los efectos percibidos por la población.

Las coordenadas del sismo fueron latitud -14.46 y longitud -75.77.

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IGP mantiene monitoreo de la actividad sísmica

El reporte fue emitido por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS), dependencia del Instituto Geofísico del Perú encargada del monitoreo y difusión de información sobre los movimientos sísmicos registrados en el territorio nacional.

Hasta la información proporcionada en el reporte sísmico, no se detallaron daños materiales ni personales asociados al evento.

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