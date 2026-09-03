El pleno del Consejo Regional del Gobierno Regional de Ica aprobó por unanimidad la priorización del proyecto para la adquisición de más de 12,400 laptops, con una inversión superior a los S/ 72 millones, bajo la modalidad de Obras por Impuestos.

Laptops para docentes

La consejera regional delegada, María del Rosario Gamonal, destacó la aprobación de la iniciativa y señaló que se trata de un proyecto esperado durante un largo periodo, que finalmente podrá avanzar hacia su etapa de ejecución.

“Esto que estaban esperando por mucho tiempo se hace realidad”, manifestó Gamonal, quien resaltó que los equipos estarán destinados a los docentes de la región con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la educación en Ica.

Durante la sesión se informó que el proyecto ya cuenta con expediente aprobado, por lo que la decisión adoptada por el Consejo Regional permitirá continuar con las siguientes etapas administrativas para concretar la adquisición de los equipos.

Según lo señalado por la consejera, el procedimiento tendría un plazo aproximado de 150 días, periodo que comprende las etapas correspondientes hasta culminar el proceso de compra.

La adquisición de las 12,414 laptops representa una de las principales inversiones del Gobierno Regional de Ica, a cargo del gobernador regional, Jorge Hurtado, orientadas al componente tecnológico del sector Educación, con el propósito de brindar mayores herramientas a los docentes y contribuir a mejorar las condiciones para el desarrollo de sus labores.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO