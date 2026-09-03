Una familia del norte del país decidió donar los órganos y tejidos de un ser querido fallecido y permitió beneficiar a seis pacientes, informó EsSalud.

Gracias a esta decisión se concretó el operativo N.º 30 del año, liderado por la Gerencia de Procura y Trasplante de EsSalud.

Del donante se obtuvieron un corazón, un hígado, dos riñones y dos córneas, que fueron trasladados e implantados en pacientes que los esperaban para salvar sus vidas o recuperar su salud.

Operativo fue coordinado desde el Centro de Operaciones de Procura

La doctora Gladys Carlos, subgerente de Trasplante de la Gerencia de Procura y Trasplante de EsSalud, explicó que el proceso fue dirigido desde el Centro de Operaciones de Procura (COP).

Desde este espacio se coordinan los equipos de salud, los establecimientos y las áreas vinculadas con la procura y el trasplante.

“Cada operativo demanda una respuesta inmediata. Desde el COP coordinamos con los equipos de salud, los establecimientos y las áreas de procura y trasplante para que no se pierda ni un minuto”, señaló la especialista.

Cada órgano tiene un tiempo específico de preservación

EsSalud recordó que cada órgano cuenta con un tiempo determinado de preservación, por lo que la rapidez en el traslado y la coordinación médica resultan decisivas para que llegue en condiciones adecuadas al receptor.

En este operativo, uno de los órganos obtenidos fue un corazón, cuya procuración requiere condiciones específicas, entre ellas que el donante haya fallecido en muerte encefálica, que el órgano se mantenga en buenas condiciones y que exista compatibilidad con un receptor.

En los casos más críticos, cuando la vida del paciente está en peligro y el trasplante debe realizarse en pocas horas, puede asignarse la categoría de urgencia cero, considerada el máximo nivel de prioridad médica para recibir un órgano.

EsSalud destaca apoyo logístico en traslados

El doctor Guillermo Alva, gerente general encargado de EsSalud, destacó que estos operativos dependen tanto de la decisión de las familias donantes como del trabajo coordinado de los equipos médicos.

También resaltó el apoyo del Ministerio de Defensa y del Ministerio del Interior en el traslado rápido y seguro de los órganos.

“Le debemos este logro, en primer lugar, a la familia donante, que, en un momento de profundo dolor, pensó en la vida de otras personas”, sostuvo.

EsSalud reporta 248 trasplantes en lo que va de 2026

Según la institución, en lo que va del 2026 se han realizado 248 trasplantes gracias a la donación de órganos y tejidos y al trabajo de los profesionales involucrados en los procesos de procuración y trasplante.

EsSalud indicó además que continúa reforzando su capacidad de respuesta a nivel nacional para atender a pacientes que permanecen en lista de espera.

La institución reiteró su llamado a la población a informarse sobre la donación de órganos y tejidos y a conversar en familia sobre esta decisión.