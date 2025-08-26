La Corte Superior de Justicia de Ucayali ratificó condena para cuatro sentenciados por el homicidio de Edwin Chota, Francisco Pinedo, Jorge Ríos y Leoncio Quintisima, dirigentes que denunciaban la tala ilegal en la Amazonía.

El tribunal confirmó la pena de 28 años y 3 meses de prisión contra los empresarios madereros Hugo Soria Flores y José Estrada Huayta, señalados como autores mediatos, y contra los hermanos Josimar y Segundo Atachi Féliz como coautores. Además, dispuso su captura inmediata y el pago de una reparación civil de S/400.000 a favor de los deudos.

Los asesinatos ocurrieron en 2014 en la comunidad nativa Alto Tamaya – Saweto, luego de que los dirigentes advirtieran reiteradas amenazas por su defensa del bosque en Ucayali.

Tras once años de los hechos y cuatro meses de audiencias en apelación, la justicia confirmó las condenas.

El fiscal adjunto superior, José María Carranza de la Rosa, sostuvo que las pruebas presentadas acreditan el delito de homicidio calificado.