Tras haber sido censurado como ministro del Interior hace cinco meses, Juan José Santiváñez volvió oficialmente al gabinete ministerial, esta vez asumiendo la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Su juramentación se realizó en una ceremonia interna encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, quien manifestó un respaldo explícito a su nombramiento.

El regreso de Santiváñez ha desatado intensas críticas desde el Congreso y la opinión pública, debido a las investigaciones fiscales en curso, una condena aún vigente y su posición de cercanía con la presidenta Dina Boluarte.

En una ceremonia en el Ministerio de Justicia, el premier Eduardo Arana, describió a Juan José Santiváñez como “un gran profesional”. Además, resaltó su lealtad política.

“Es uno de los más valientes y expertos en las circunstancias más difíciles que este gobierno ha tenido”, aseguró Arana durante su discurso, dejando en claro su respaldo a Santiváñez.

En su primera intervención como ministro de Justicia, Juan José Santiváñez afirmó que su propósito es liderar una profunda transformación del sistema judicial y “contribuir en las decisiones que tome la presidenta y el premier para determinar el mejor camino para el país”.