El consejero regional por la provincia de Huanta Ernesto Valdez, advirtió una ausencia permanente del Estado en muchos lugares de la región Ayacucho, como es el caso de las provincias del norte y sur, donde el factor distancia influye bastante. Por ello demando a las autoridades a recorrer los pueblos y recoger demandas para atenderlas de forma urgente.

También mencionó que otro de los sitios olvidados están en el norte de Huanta, como el Valle del Río Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). En esta zona se piensa que la población tiene plata, pero hay niños que caminan descalzos y el acceso a la salud es pésima.

“El gobernador Willfredo Oscorima Núñez parece no conocer bien la realidad de la región. Necesita trabajar con más profesionales para priorizar las necesidades. Yo vengo recorriendo muchas provincias y veo que la pobreza es galopante y la ignorancia también. No sabemos de qué vive la población y mucha gente sobrevive cada día. Hay niños que tienen colegios pésimos, su centro de salud atiende 15 días y 15 días no. Si esto ocurre en el Vraem a cinco horas de Ayacucho, en el sur también se repite”, explicó.

En este sentido, el consejero indicó que es urgente diseñar planes y estrategias para atender las verdaderas necesidades de los ayacuchanos en el aspecto económico, agricultura, ganadería, comercio, seguridad ciudadana y turismo.

“Es necesario hacer un diagnóstico y en función a ello trabajar, de lo contrario se llega a una política populista”, subrayó.