La Contraloría General de la República identificó irregularidades en un contrato millonario otorgado por Osinergmin para fiscalizar el transporte de gas natural gestionado por Transportadora de Gas del Perú. El vocero institucional Guzmán Vera cuestionó la efectividad de esa supervisión externa ante la reciente falla ocurrida en el ducto de Megantoni en Cusco.

Durante una entrevista en Exitosa, Guzmán Vera compartió detalles del hallazgo durante entrevista televisiva con José Poicón de Exitosa Perú este sábado 7 de marzo. El funcionario detalló el alcance temporal y financiero del servicio tercerizado que ahora enfrenta escrutinio público.

“En este caso, Osinergmin, hemos ya identificado que desde el año pasado ha contratado los servicios de una empresa para supervisar estas actividades. Hay un contrato de casi 4 millones de soles que ha irrogado el Estado peruano para hacer estas labores de supervisión al traslado del gasoducto”, afirmó.

Vera enfatizó que Osinergmin debe rendir cuentas detalladas sobre la ejecución concreta de esas labores especializadas. La institución supervisora enfrenta cuestionamientos directos por ausencia de plan de contingencia efectivo tras el colapso del ducto principal.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el vocero de la Contraloría General de la República del Perú, Guzmán Vera, informó que se ha detectado un contrato de Osinergmin con una empresa externa por casi 4 millones de soles para la supervisión del transporte de gas natural.… pic.twitter.com/VV6nlY3O0s — Exitosa Noticias (@exitosape) March 7, 2026

Protocolos de fiscalización activados

La Contraloría activó mecanismos internos de control y verificación inmediata tras conocimiento oficial del incidente crítico. Esa respuesta institucional incluye requerimientos formales de información a todas las entidades vinculadas al sistema de transporte de gas natural.

Guzmán Vera reiteró la potestad estatal para establecer mecanismos normativos adecuados de vigilancia permanente sobre infraestructura energética estratégica. El funcionario subrayó la responsabilidad ineludible del Estado en materia de supervisión técnica especializada.

“Lo que sí es cierto es que la Contraloría ha venido trabajando desde el año pasado, para verificar a estos tubos que están a la intemperie, en algunos casos están almacenados, que también iban a transportar precisamente el gas natural a la zona sur del Perú, sobre eso ya hemos hecho un trabajo preliminar”, sostuvo

Osinergmin deberá presentar documentación exhaustiva que sustente la realización efectiva de las actividades contractuales tercerizadas. Los hallazgos orientarán determinación de posibles falencias operativas que pudieron contribuir al desenlace del colapso reportado.

La información requerida permitirá evaluar si los trabajos se ejecutaron conforme a especificaciones técnicas originales del contrato. Vera enfatizó que el objetivo principal radica en prevenir repeticiones de fallas similares en infraestructura energética nacional.