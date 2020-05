Un grupo de investigadores del Instituto Geofísico del Perú (IGP) participa esta semana en la conferencia internacional European Geosciences Union (EGU) 2020. Este evento científico celebrado anualmente, es una de las asambleas mundiales más importantes en abordar temas relacionados con las Ciencias de la Tierra.

Debido a la situación de la pandemia por el coronavirus, el EGU 2020 se lleva a cabo en la modalidad virtual, con acceso abierto a todo el público interesado. El objetivo es reunir a geocientíficos de todo el mundo para que presenten sus trabajos, discutan y aporten nuevas ideas que permitan conocer los procesos que ocurren en la Tierra.

La primera sesión del EGU 2020 inició con interesantes conferencias y cursos online. Además, dos de nuestros investigadores participan en el evento con la sesión titulada: “Recent progress in understanding the hydro-climate system of the Andes: Physical processes and resources for Andean populations”.

El objetivo de esta sesión tiene como finalidad evaluar y discutir los recientes avances sobre la variabilidad del clima y la hidrología de los Andes. Asimismo, se podrá identificar los desafíos de investigación urgentes y el desarrollo asociado a las capacidades humanas.

Participan en esta sesión, el Dr. Daniel Martínez, quien presentará al Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación (LAMAR) ubicado en el Observatorio de Huancayo del IGP. Este espacio cuenta con instrumentos y sensores únicos en la zona de los Andes, que son útiles para estudiar y entender la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos en los Andes centrales del Perú.

Por su parte, la Dra. Yamina Silva, presentará los principales resultados del proyecto de investigación sobre física y microfísica atmosférica en los Andes centrales peruanos y su enfoque multilateral”, que ha generado 16 publicaciones científicas sobre las lluvias, tormentas y desarrollo y evaluación de modelos de la atmósfera en el valle del Mantaro.

“Este proyecto (Magnet) ha generado conocimientos que ayudaran a prevenir y mitigar el impacto de eventos meteorológicos adversos en los Andes del país, teniendo como zona de estudio el Valle del Mantaro en la región Junín”, dijo la Dra. Yamina Silva.

La segunda y tercera sesión se desarrollará el jueves 7 de mayo en dos horarios: 1:30 a.m. con la Ing. Stephany Callañaupa y a las 3:45 a.m. a cargo del Dr. Shailenda Kumar. Los horarios han sido adaptados a la hora peruana.

La Ing. Stephany Callañaupa, ex tesista del IGP, participará en la sesión Evapotranspiration estimation using remote sensing and in-situ methods con el tema “Variabilidad estacional de la evapotranspiración en los Andes centrales del Perú, utilizando técnicas de covarianza eddy y métodos empíricos”.

Con dicho estudio se analiza la evapotranspiración de los cultivos en la zona de Huayao, valle del Mantaro donde se ubica el Observatorio de Huancayo del IGP.

La última sesión se denomina Precipitation: Measurement, Climatology, Remote Sensing, and Modelling. Allí el Dr. Shailenda Kumar expondrá el trabajo sobre “Estructura de precipitación durante el ciclo de vida de los sistemas de nubes sobre Perú, utilizando observaciones satelitales”.

En sus ediciones anteriores, el EGU ha logrado congregar a más de 10 000 investigadores de todo el mundo. Esta vez, por ser virtual, incluirá más de 17 000 resúmenes científicos cuyos materiales se presentarán a través de mapas, animaciones, diapositivas, además se ofrecerán sesiones en vivo de chat de texto.

TE PUEDE INTERESAR:

Pueblo Libre: realizan desinfección de mercados como medida preventiva frente al coronavirus

¿Por qué un paciente diabético es considerado de riesgo ante la pandemia del COVID-19?

Ponen en funcionamiento hospitales de campaña en Loreto y Lambayeque para atención de pacientes COVID-19

Nuevo pase vehicular: PNP realiza operativo en Lima durante emergencia por coronavirus (FOTOS)