La Defensoría del Pueblo dio a conocer que las 34 familias de Pasco afectadas por la contaminación de metales pesados, se encuentran en estado de vulnerabilidad frente al COVID-19. Doce de ellas no han sido registradas para recibir la subvención económica. Otras doce, que continúan en Lima, no tienen recursos económicos y no tienen una vivienda, por eso piden volver a Pasco.

Se informó que estas familias se encuentran en la capital para garantizar las atenciones de salud de sus niños afectados por los metales pesados. En algunos casos se había gestionado para que sean atendidos en el extranjero; sin embargo, esto ha sido reprogramado por la pandemia.

La entidad recordó que el pasado 13 de marzo, se suscribió un acta entre los representantes de los diversos sectores del Poder Ejecutivo y las familias afectadas, en la que se estableció el procedimiento y cronogramas para cumplir con los acuerdos.

Asimismo, se concretaron las gestiones realizadas por las entidades competentes para asegurar la atención médica en el extranjero y el tratamiento de salud de los casos más delicados (correspondientes a 4 familias). Pero nada de esto será viable si no se les procura el apoyo que están necesitando en las actuales circunstancias por la pandemia del nuevo coronavirus.

En este sentido, se exhortó al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Salud y a los otros sectores involucrados, a garantizar el otorgamiento del subsidio monetario a las 34 familias de Pasco afectadas por la contaminación de metales pesados.

La Defensoría también solicita que se les deberá asegurar la continuidad del tratamiento, con los cuidados que hagan falta para evitar posibles contagios, a fin de que no agravar su estado de salud.