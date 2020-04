9:00 Metro de Lima: conoce el horario por jueves y viernes santo por inmovilizacion social obligatoria total

La Línea 1 del Metro de Lima, mediante un comunicado, informó a la ciudadanía los nuevos horarios para este jueves y viernes santo, días en que la inmovilización social obligatoria regirá durante todo el día. La atención para ambos días será de 5:30 a.m. a 9:00 a.m. En tanto, por la tarde el horario para este jueves y viernes santo, será de 4:00 p.m. a 6:00 p.m. Para el sábado 11 de abril regirá desde 6:00 a.m. a 6:00 p.m. y para el domingo será de 5:30 a.m. a 9:00 a.m.

8:00 Ministro Zamora: “Lamento profundamente la pérdida de un miembro de nuestro equipo de salud”

El ministro de Salud, Víctor Zamora, lamentó este jueves el fallecimiento de un médico a causa del nuevo coronavirus (COVID-19), que prestaba servicios en el centro de salud de San Juan de Lurigancho. “Lamento profundamente la pérdida de un miembro de nuestro equipo de salud. Este evento no hace sino generar un mayor compromiso con el cuidado de nuestros cuidador@s; de su seguridad, bienestar y condiciones laborales”, escribió en su cuenta de Twitter.

7:40 Se eleva a 4342 los casos confirmados por COVID-19 en el Perú

El número de pruebas realizadas llega a 39 500, de los cuales 19641 han dado como resultado negativos y 3614 positivos. Es importante resaltar que los casos dados de alta está en 1301, que se tratan de 229 altas hospitalarias y 1002 altas domiciliarias, es decir personas que se han recuperado de la enfermedad en sus casas.

7:30 Se eleva a 121 la cifra de personas fallecidas por coronavirus en Perú, según el Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud informó este martes que se elevó a 121 la cifra de fallecidos por coronavirus (COVID-19) en el país. Hasta ayer eran 107 víctimas mortales del COVID-19. El Minsa modificó este último viernes la forma de informar los decesos a causa del COVID-19. Ahora lo hace desde la nueva plataforma: Sala Situacional COVID-19 y ya no mediante comunicados de prensa

7:00 Estado de emergencia se extiende hasta el 26 de abril

Presidente Martín Vizcarra anuncia ampliación de aislamiento social obligatorio tras reunirse con el Consejo de Estado, gobernadores regionales y médicos. Restricciones para el tránsito diario de hombres y mujeres continúa vigente

De “necesaria e imprescindible” calificó ayer el presidente Martín Vizcarra la ampliación del estado de emergencia hasta el domingo 26 de abril con la finalidad de contener la propagación del coronavirus. En su habitual conferencia de prensa, la que inició con una leve demora si la comparamos con sus anteriores presentaciones, Vizcarra anunció la decisión que, de alguna manera, ya había sido deslizada en la víspera por algunos de sus ministros.

Coronavirus en Perú: Martín Vizcarra amplía la cuarentena hasta el domingo 26 de abril