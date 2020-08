El doctor Elmer Huerta informó hoy que ha sido seleccionado para participar del estudio clínico de la fase 3 de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica Moderna en Estados Unidos.

La noticia la dio a conocer el doctor Elmer Huerta en su programa radial, donde precisó que este miércoles concurrirá al hospital George Washington y no sabrá si recibió la vacuna o el placebo.

“Voy a ser una de los pocas miles de personas en el mundo que va a recibir una inyección que no sabré si es la vacuna o el placebo, pero sí voy a participar en el estudio y mi contribución será una de las tantas miles que servirán para que a fin de año, de repente, usted señora que me escucha desde cualquier lugar del Perú o del mundo, se ponga su vacuna con confianza”, reveló hoy el médico en RPP.

La semana pasada, el presidente Donald Trump anunció la compra por parte del Gobierno de Estados Unidos de 100 millones de vacunas contra la COVID-19 a la farmacéutica Moderna.

“Hemos alcanzado una acuerdo con la farmacéutica Moderna para la producción y entrega de cien millones de dosis de su posible vacuna para la covid. El Gobierno será el propietario de estas dosis, las estamos comprando”, dijo Donald Trump en esa oportunidad

Al respecto, el doctor Elmer Huerta refirió que se inscribió en el Estudio Nacional de Vacunas hace dos semanas.

Cabe precisar que dicho estudio reúne las tres vacunas americanas que están más avanzadas en Estados Unidos (de la farmacéutica Moderna, Universidad de Oxford y de Pfizer).

“Hace una hora más o menos, me llaman por teléfono y me dicen que he sido seleccionado para recibir la vacuna en el estudio. Voy a participar en este estudio de fase 3 y me han sorteado para que yo reciba la vacuna de Moderna”, agregó.

