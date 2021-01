La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, aseguró que no se puede entregar libremente la ivermectina en el tratamiento contra el coronavirus (COVID-19) por no tener la acreditación internacional que indique que puede ser utilizada con esa finalidad. Sin embargo, detalló que se permite que un médico asuma la responsabilidad de recetarlo en casos específicos a sus pacientes.

“El Ministerio de Salud, como ente rector, no podría poner un fármaco que no tiene todas las evidencias y recomendaciones a libre disponibilidad de la población, pero sí deja a criterio del médico tratante poder discutirlo con los pacientes”, señaló esta tarde en una conferencia de prensa.

La ministra, quien participó en el anuncio del Gobierno sobre la llegada del primer lote de vacunas contra el coronavirus agendada para el 9 de febrero desde China, señaló que los doctores que prescriban la ivermectina no lo hacen libremente, sino con la obligación de explicar a su paciente para qué se usa habitualmente y los riesgos que puede correr por su consumo.

“Repito, el médico tratante. Estamos hablando de un fármaco que debe ser prescrito por un médico que analiza la situación de la persona que tiene delante y ve si le conviene o no y, sobre todo, mide los riesgos que podría haber en esa administración diferente y lo explica a la persona”, precisó.

“La persona tiene la libertad de acceder o no acceder, porque ese no es el uso exactamente de ese fármaco. Este es un fármaco, no es algo sencillo, tiene sus riesgos potenciales y a algunas personas les va, a otras no, en el uso por ejemplo para la acarosis. Para un uso que no es habitual, esta conversación es importante y todos los ciudadanos deben conversar con su médico”, añadió.

Pilar Mazzetti concluyó destacando que hasta el momento, no hay acreditación internacional desde la FDA o la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señalen que la ivermectina es un fármaco que se deba recetar para tratar casos de COVID-19.

“Por eso queda a consideración de los médicos y pacientes tomar una decisión conjunta, con un médico de por medio”, acotó.

