La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, se pronunció sobre las nuevas medidas que está adoptando el Gobierno para frenar una segunda ola de casos de COVID-19 y descartó que vayan a dictar ‘ley seca’ para evitar más contagios entre la población.

En conferencia de prensa dirigida por la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, la titular de Salud pidió más consciencia a la población para evitar que la curva de contagios continúe en ascenso.

“Existen un montón de cosas, pero si la persona no asume su responsabilidad y la persona no muestra que realmente quiere a su familia y a sus amigos, la persona va a tener un comportamiento disfuncional (…) Si los ciudadanos no colaboran, no vamos a tener el éxito que estamos esperando, es más ni ese éxito, simplemente paliar la situación que estamos viviendo”, sostuvo esta tarde.

Asimismo, respecto a las personas que temen vacunarse contra la COVID-19, Pilar Mazzetti señaló que ella no dudaría en ponerse la dosis como una medida de ejemplo y así contrarrestar el temor que tendrían algunos ciudadanos.

“La mejor intervención costo/efectividad que hay en salud es una vacuna. Una persona sana recibe la vacuna para no enfermar, entonces eso es mejor todavía que curar, es una forma de hacer prevención y promoción de la salud y es la mejor actividad que podemos hacer en un país”, sostuvo la ministra de Salud, quien señaló que no dudará en “poner el hombro por la patria”.

