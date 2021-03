El doctor Elmer Huerta se pronunció esta mañana sobre el estudio del Instituto Nacional de Salud (INS) del Perú que concluyó que el 39,7% de casos de coronavirus en Lima son producidos por la variante brasileña, según informó en la víspera el ministro de Salud, Óscar Ugarte.

“El hecho de que ya tengamos casi 40% en Lima Metropolitana es sumamente preocupante. Esta variante es la que está haciendo estragos en Brasil en estos momentos, es la que en Uruguay está haciendo estragos, está haciendo estragos en Venezuela”, dijo el doctor en RPP Noticias.

“Es algo muy serio que esta variante brasileña se esté convirtiendo en la predominante en nuestro país”, agregó.

Según explicó el ministro Ugarte, Lima Este (que tiene a los distritos de Ate, El Agustino, Santa Anita, entre otros) fue la zona más afectada por la variante P.1 del SARS-CoV-2.

“Si se ha documentado de que ya tenemos casi 40% en Lima Metropolitana, entonces es cuestión de tiempo de que esta variante -si no nos cuidamos- esta variante va ser la predominante en el Perú”, sostuvo Huerta.

“No es de que cause una enfermedad diferente. (...) No. Lo que al parecer hasta ahora se sabe es que al ser tan contagiosa va causar un enorme número de casos”, profundizó.

Casi 24 millones de los 600 que viven en América Latina y el Caribe han contraído el coronavirus y 753.000 han muerto, según un recuento de la agencia AFP.

Varios países, entre ellos Uruguay, Venezuela y el nuestro, han atribuido oficialmente la fuerte escalada de contagios a la ferocidad de la variante P.1.

Imagen de un policía encargado de supervisar que se cumplan las medidas tomadas por el coronavirus en Lima. (Foto: Violeta Ayasta / GEC Archivo)

“Verdadero contexto”

El doctor Huerta también fue enfático al señalar la gravedad del hecho que la variante brasileña del coronavirus esté en nuestro país y de los efectos y consecuencias que podría traer a nuestro territorio y el planeta entero.

“Es una noticia que tenemos ponerla en su verdadero contexto. (...) No solamente es muy contagiosa sino que comparte también las mismas mutaciones. Tiene 3 mutaciones en lo que se llama la zona RDD. ¿Cuál es la zona RDD de la espiga del virus? Es la zona a la que van dirigidas los anticuerpos neutralizantes que se producen como consecuencia de enfermedad natural o de vacunas”, señaló.

“Entonces, ¿qué significa esto? Es posible que esta variante, si es que toma cuerpo en el Perú y se vuelve la predominante, haga que mucha gente se vuelva a reinfectar y que estas vacunas de primera generación que estamos teniendo en todo el planeta ya dejen de ser tan eficaces y efectivas como uno lo piensa”, aclaró Huerta.

Con 2.800 kilómetros de frontera con Brasil, Perú identificó por primera vez esta variante en enero en la región amazónica de Loreto.

Con información de AFP.

