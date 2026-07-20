El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó la creación de una comisión sectorial encargada de supervisar y conducir el proceso de actualización del Currículo Nacional de la Educación Básica, vigente desde 2016.

La medida fue aprobada mediante la Resolución Ministerial N.° 393-2026-MINEDU y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

El sector señaló que el documento vigente, aprobado en el 2016, es un material abierto, flexible y participativo, por lo que puede ser actualizado para responder a las necesidades de los estudiantes y a los cambios de la sociedad.

El grupo estará presidido por el viceministro de Gestión Pedagógica e integrado por representantes de las principales direcciones del Minedu, la Secretaría de Planificación Estratégica y el Consejo Nacional de Educación.

Participación

Entre sus funciones figuran supervisar el proceso de actualización curricular, elaborar informes técnicos y emitir recomendaciones para su implementación, considerando las necesidades de las distintas regiones del país.

Como parte del proceso también se conformarán cuatro grupos de trabajo macroregionales (Norte, Sur, Centro y Oriente), en los que participarán gobiernos regionales, universidades, institutos pedagógicos, gremios docentes, el SUTEP y otras instituciones vinculadas al sistema educativo. Estos equipos elaborarán planes de trabajo, reportes trimestrales y documentos técnicos que servirán de base para la actualización curricular.

El Minedu recordó que entre 2022 y 2024 desarrolló una evaluación participativa del currículo con aportes de docentes, especialistas y autoridades educativas, cuyas recomendaciones sustentan esta nueva etapa.

Además, precisó que la comisión como los grupos de trabajo ejercerán sus funciones ad honórem y sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.