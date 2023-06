Momentos de terror vive el alcalde de la Municipalidad Provincial de Julcán, Tarsis Reyes Castillo (41), debido a que es víctima de extorsionadores, quienes le exigen el pago de 300 mil dólares, a cambio de no atentar contra su vida y la de sus familiares.

El caso

Ante las constantes amenazas, el burgomaestre decidió acudir el último jueves hasta la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo para denunciar que un hampón le envió mensajes extorsivos a su teléfono personal.

La autoridad edil relató que todo empezó el lunes 29 de mayo cuando se encontraba realizando sus labores de despacho en la comuna de Julcán y de pronto ingresó un mensaje intimidador a través de la aplicación de WhatsApp, de un número desconocido, y de un delincuente que se identificó con el apelativo de “Jhonsson de El Porvenir”.

El facineroso le escribió palabras amenazantes y que debería “colaborar” con $ 300.000 a cambio de no atentar contra la integridad física de sus familiares. Si bien el agraviado no les hizo caso, ingresó un nuevo mensaje donde le decían que conocían todos sus movimientos y que si no cumplía con el pago iban a secuestrar a cualquiera de sus seres queridos.

Pero lo que más llamó la atención es que este hampón le escribió que si no cumplía con pagar le podría pasar lo mismo que le pasó al papá de un exburgomaestre de esta jurisdicción; a parecer se referían al caso de Manuel Rodríguez Cruzado (75), quien fue secuestrado el 24 de junio del 2022 y apareció sin vida el 27 de noviembre del 2022, en el sector Taquila (distrito de Moche).

En la mira

Cabe mencionar que no es la primera vez que Reyes Castillo es víctima de extorsión, en octubre del 2022 cuando era candidato a la alcaldía de Julcán y luego cuando se conocieron los resultados, una banda de hampones le pedía la suma de S/ 20,000.