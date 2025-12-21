Prevención. Todos los establecimientos de salud del país fueron declarados en alerta amarilla ante la proximidad de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, confirmó el Ministerio de Salud (Minsa).

La medida entró en vigencia a las 00:00 horas de ayer sábado, 20 de diciembre de 2025, y se extenderá hasta las 00:00 horas del 5 de enero de 2026, periodo en el que aumenta el desplazamiento de ciudadanos.

La alerta, según el Minsa, se establece ante la alta probabilidad de ocurrencia de un evento adverso, lo que obliga a los centros de salud a ejecutar acciones de preparación.

Acciones

El estado de alerta implica la movilización inmediata de recursos humanos y materiales en hospitales, postas y centros de salud a nivel nacional, informó la cartera de Salud.

En este marco, se priorizara la atención de emergencias traumáticas, intoxicaciones y patologías agudas esperadas durante las fiestas.

La declaratoria establece, además, protocolos unificados para garantizar una respuesta inmediata ante incrementos de demanda durante las celebraciones masivas, elevando el estado de preparación operativa en todos los niveles de atención médica del país.

La Resolución Ministerial N.° 935-2025/MINSA, que dispone la declaratoria, define a la alerta amarilla como una situación que se establece cuando se recibe información sobre la inminente o alta probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o destructivo.

Tal situación “determina que las dependencias de salud efectúen las acciones de preparación para la posible ejecución de tareas específicas de autoprotección y de auxilio”, indicó el sector.

Como se sabe, esta alerta amarilla fue lanzada días después que el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la llegada de los primeros dos casos de la súpergripe A H3N2 al país.