La Defensoría del Pueblo pidió de manera urgente que se implemente plenamente el Sistema de Alerta Sísmica Peruano (Saspe) y el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), herramientas diseñadas para alertar a la población ante la ocurrencia de sismos.

La solicitud se da luego del sismo de magnitud 6.0 registrado a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en Áncash, durante el cual no se activaron las sirenas ni se enviaron alertas tempranas mediante Sismate, dejando a la población sin advertencia.

Desde el año 2022, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre las deficiencias en la implementación de estos sistemas, bajo responsabilidad del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). Aunque están diseñados con fines preventivos, ambos mecanismos presentan fallas que ponen en riesgo su eficacia ante emergencias reales.

El reciente sismo puso en evidencia la ausencia de activación del Saspe y la inoperatividad del Sismate, lo que impidió emitir alertas que habrían permitido a la población reaccionar de manera más segura.

El pronunciamiento resalta que un sistema de alerta sísmica operativo podría beneficiar a más de 10 millones de habitantes de la costa peruana. Para lograrlo, es necesario completar la instalación de altavoces, señalizar los puntos de reunión y capacitar tanto a autoridades como a la ciudadanía.

Además, la puesta en marcha del Sismate, que envía mensajes de emergencia a celulares, resulta clave para brindar oportunidad de evacuación en las zonas de mayor riesgo.

La Defensoría informó que seguirá vigilando que las entidades públicas cumplan con sus obligaciones legales en materia de protección de la vida y los medios de subsistencia, especialmente frente a posibles sismos o tsunamis.

El organismo enfatizó la importancia de disponer de un sistema operativo y funcional a nivel nacional que contribuya a reducir los riesgos ante desastres naturales.