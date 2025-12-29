La seguidilla de sismos registrada en las últimas horas, en varias regiones del país, ha puesto en sobre aviso a gran parte de la ciudadanía, e incluso, a sectores del propio Gobierno, que exigen medidas inmediatas para evitar desgracias.

Ayer, la Defensoría del Pueblo solicitó la urgente implementación del sistema de alerta sísmica y de emergencia que -manifestó la entidad- ya debía estar culminado y funcionando.

El referido sistema debería estar en plena ejecución para “evitar poner en grave riesgo a la población frente a sismos”, como los ocurridos en las últimas horas, afirmó la oficina defensorial.

“Estos mecanismos tienen como finalidad garantizar la protección oportuna de la población frente a la ocurrencia de sismos; sin embargo, hasta la fecha persisten diversos factores que limitan su adecuado funcionamiento”, indicó la Defensoría del Pueblo.

Preocupación

La entidad gubernamental aseguró que viene advirtiendo, desde el año pasado, la falta de implementación efectiva del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) y del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (Saspe), por parte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

La Defensoría del Pueblo recalcó que esta situación se hizo evidente durante el reciente sismo de intensidad 6.0 ocurrido a 67 km al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash.

Durante el evento, el Sistema de Alerta Sísmica Peruano no activó las sirenas de advertencia ni la emisión de alerta temprana a través del Sismate, reportó la entidad.

“Por tal motivo, urge que Indeci culmine la instalación de equipos de difusión o altavoces, así como la señalización de los puntos de reunión, capacitación a las autoridades y a la población en general mediante el Saspe, para poner en buen recaudo a más de 10 millones de habitantes de la costa peruana”, dijo la Defensoría del Pueblo.