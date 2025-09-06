Dos muertos y dos heridos es el saldo del derrumbe de un cerro registrado en la localidad de Cohechán, en el distrito de Conila, provincia de Luya. Así lo informó el Gobierno Regional de Amazonas, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER).

Las víctimas mortales fueron identificadas como Víctor Hugo Zumaeta Tuesta y Victoria Grandez Vilca, cuyos cuerpos fueron retirados por personal de salud y entregados a sus familiares con autorización del Ministerio Público.

El derrumbe ocasionó además la interrupción total de la vía y la volcadura de maquinaria pesada de un consorcio vial.

En la zona se encuentran trabajando de manera articulada la Municipalidad Distrital de Conila, la Policía Nacional del Perú, la Fiscalía, el Cuerpo de Bomberos, la DIRESA Amazonas, las rondas campesinas y otras instituciones, quienes continúan las labores de búsqueda, rescate y limpieza.