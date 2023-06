La Contraloría General de la República detectó que el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT) abasteció con 16 galones de Gasohol 90 a tres unidades vehiculares que no le pertenecen, durante el mes de agosto del 2022. Lo evidenciado contó con la conformidad del encargado de Transportes de la entidad, afectando el adecuado control del suministro de combustible y del uso de las unidades móviles.

Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N°11347-2023-CG/GRTB-AOP, el funcionario del PEBPT no remitió al proveedor de combustible la relación de vehículos autorizados para su abastecimiento, durante el periodo 2021 y 2022, tampoco la lista de los conductores acreditados, incumpliendo con lo dispuesto en la directiva de lineamientos para la administración, uso y control de vehículos de la entidad.

Del mismo modo, de la revisión realizada por la comisión de control, se advirtió que, en el mes de agosto 2022, se abasteció a siete vehículos por el mismo grifo proveedor, mediante vales de consumo; sin embargo, no se emitieron los formatos de control de salida vehicular, que sustenten la autorización del movimiento de dichas unidades.

Aunado a ello, en el libro de registro de ocurrencias de vigilancia no hay constancia del desplazamiento de cinco de ellos.

Adicionalmente, se comprobó que los formatos de control de salida vehicular no registran toda la información requerida, verificándose que, en el citado mes, algunos de estos documentos no registran los datos de la oficina, del vigilante, la fecha de salida, kilometraje de entrada y no cuentan con la firma del jefe de Transporte, conductor y vigilante.

En ese sentido, también se identificaron inconsistencias en los formatos de control, evidenciando que el registro de kilometraje de salida y llegada de los vehículos no guarda relación con los datos del día anterior o posterior, encontrándose diferencias de hasta de 10 800 km.

Las situaciones expuestas afectaron el control del abastecimiento, la correcta administración del uso y seguimiento de las unidades vehiculares de la entidad.

El documento fue enviado al director ejecutivo del PEBPT, Juan Edgardo Farías Barreto, para que adopte las acciones necesarias.

