En el marco del Día Mundial del Cáncer Infantil, más de 190 estudiantes participaron en “Tendiendo Puentes”, una iniciativa educativa y solidaria que promueve la creación de cuentos ilustrados para brindar apoyo emocional a niñas y niños que atraviesan enfermedades oncológicas.

La campaña es impulsada por la ONG peruana Unos Días con Bobby, Lazo Rosado Perú y la fundación argentina Donde Quiero Estar.

Conectar a través de la palabra

Los cuentos destacan a los personajes de Bobby y Santi, protagonistas de las historias creadas por los estudiantes. Ambos simbolizan la amistad y el acompañamiento, y a través de sus aventuras buscan “tender puentes” entre escolares y pacientes oncológicos.

“Creamos esta iniciativa convencidos del poder que tienen la palabra y el arte para acercarnos en momentos difíciles”, señaló Silvia Miró Quesada, fundadora de Unos Días con Bobby.

Participación de más de 190 estudiantes

En esta primera edición participaron alumnos de 9 a 16 años de la Institución Educativa Particular Hijos Valores, en San Juan de Lurigancho, y de la Institución Educativa PNP Capitán Jorge Cieza Lachos, en Comas.

El jurado estuvo conformado por Laura San José (Argentina), María Luisa del Río, escritora y periodista, y Enrique Planas, escritor y periodista cultural.

Los ganadores recibirán una beca de la Asociación Cultural Peruano Británica, talleres en el MALI y canastas de Tai Loy. Además, gracias a la International Coaching Federation (ICF), los colegios seleccionados accederán a talleres lúdicos con enfoque literario.

Donación a pacientes oncológicos

Cada año, más de 500 niñas y niños reciben tratamiento en el Instituto Nacional de Salud del Niño – San Borja. Los cuentos creados serán donados a este grupo de pacientes con el objetivo de ofrecerles un momento de imaginación y esperanza durante su proceso médico.

La iniciativa busca replicarse en otras regiones del país y ampliar su alcance en futuras ediciones.