La ciudad satélite sostenible de Coscomba o también denominada “Ciudad del Bicentenario” debería ser una realidad en la provincia de Virú y beneficiar directamente a 12 mil familias. Fue un proyecto casi emblemático de la gestión del exgobernador Manuel Llempén Coronel, aunque también estuvo en la agenda del apepista Luis Valdez Farías. Sin embargo, en primera instancia, esta obra ha sido declarada como inviable por la actual gestión.

Protesta

Floirán Flores Salcedo , dirigente de una de las asociaciones de vivienda de la Ciudad Satélite de Coscomba, declaró que han pasado 7 años desde que les prometieron impulsar este proyecto. En ese sentido, consideró que desde el Gobierno Regional de La Libertad solo “les mintieron”.

“Si no hay una solución, haremos un paro indefinido (...) La promesa fue solucionar de inmediato la brecha de viviendas, pero han pasado 7 años de esta gestión y no existe ninguna solución. Todo lo que habló Manuel Llempén en su momento solo fue ‘floro político’, todo fue mentira y engaño a la población. Luis Valdez hizo algunos avances y ahora venimos a exigir a Acuña que cumpla con esta promesa regional. Prácticamente, nos han mentido, nos están paseando y no están comprometidos”, indicó.

Los dirigentes aseguran que creían que la gestión de Acuña podía ejecutar el anhelo de las 12 mil familias. Esto porque el proyecto empezó a gestionarse hace siete años; es decir, un año después de que su agrupación política, Alianza para el Progreso (APP), tomara las riendas de la región La Libertad.

“Lo que falta es una decisión política. Era cuestión de que se tome esa decisión y en función de ello se debía empezar a trabajar”, aseguró la consejera por la provincia de Virú, Edy Camacho Barreto.

Primera postura

En ese sentido, ayer por la mañana, desde el área de Imagen Institucional de la Región convocaron a una conferencia de prensa para que el gerente general, Martín Namay , explicara por qué este proyecto no era viable.

“Hoy no se podría dar factibilidad. Voluntad política de nuestro gobernador hay; sin embargo, sin los servicios no se pueden viabilizar”, indicó.

Namay aclaró que desde el Estado se tendrá que identificar a las familias beneficiarias. Precisó que esta no es una tarea de las dirigentes.

Otra postura

Sin embargo, el funcionario se reunió con los dirigentes y acordaron realizar una visita técnica el próximo 13 de julio. Ahí se tendrá que determinar “la viabilidad del proyecto”.

“Siguiendo las disposiciones del gobernador regional, César Acuña, hemos escuchado atentamente el planteamiento de los dirigentes, es por ello que hemos acordado realizar una visita técnica al proyecto Coscomba para el próximo jueves 13 de julio a fin de buscar alternativas de solución de puntos de conexión de servicios básicos a fin de darle continuidad”, afirmó.