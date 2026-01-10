La estrella británica Dua Lipa incluyó la novela peruana ‘Cien cuyes’, del escritor Gustavo Rodríguez, en la lista de lecturas recomendadas de su prestigioso Service95 Book Club para este 2026. El anuncio ha generado entusiasmo entre fanáticos de la literatura y seguidores de la cantante, sobre todo peruanos quienes celebran la proyección internacional de la obra ganadora del Premio Alfaguara.​

El autor Gustavo Rodríguez compartió su emoción a través de Instagram tras conocer la noticia.

“El club de lectura de Dua Lipa acaba de recomendar Cien cuyes (One Hundred Guinea Pigs) para cuando salga al público anglosajón en unos meses. Es raro, loco, dónde puede terminar lo que uno pergeña en solitario”, escribió en su mensaje.

La novela, publicada el 23 de marzo de 2023, le valió el Premio Alfaguara ese mismo año y ha circulado por España e Hispanoamérica. Ahora, con el respaldo de Service95, se prepara para conquistar el mercado anglosajón con su traducción al inglés.​

Service95 destaca historias que abren perspectivas

En su boletín oficial, el club de lectura de Dua Lipa explicó los criterios detrás de la selección.

“En el Club de Libros Service95 siempre buscamos libros que nos abran un poco el mundo: historias que cambien nuestra perspectiva, nos lleven a un lugar inesperado o nos permitan ponernos en la piel de otra persona por un rato”, se detalla en la revista.

La cantante británica señaló que la traducción al inglés, a cargo de Daniel Hahn bajo el título ‘One Hundred Guinea Pigs’, estará disponible desde el 14 de julio, ampliando significativamente el alcance de esta historia peruana.​

Una historia sobre dignidad y vejez

La novela combina humor negro y drama para explorar el envejecimiento y el abandono de los adultos mayores. Su protagonista, Eufrasia Vela, es una cuidadora de ancianos en Lima que enfrenta dilemas morales profundos sobre la compasión, la amistad y el valor de la vida humana.​

“La amistad hace que la vida valga la pena vivirla, y también que valga la pena terminarla. Cuando Eufrasia Vela comienza a trabajar como cuidadora de ancianos en Lima, no sospecha que su trabajo la llevará a una encrucijada existencial”, se lee en la sinopsis.​

Con elementos de la cultura popular peruana, la obra invita a reflexionar sobre el cuidado, la soledad y la dignidad en la tercera edad, convirtiendo un tema sensible en una narrativa cautivadora que ahora resonará en audiencias globales gracias al impulso de Dua Lipa.​