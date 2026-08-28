Un eclipse lunar parcial será visible en distintas zonas de Sudamérica y permitirá seguir las diferentes fases del fenómeno. En el caso del Perú, podrá observarse a lo largo de la noche, desde el ingreso de la Luna entre la penumbra terrestre hasta el término del eclipse.

A medida que avance el evento, el satélite natural ingresará de manera progresiva en la sombra que proyecta la Tierra, provocando que una parte de su superficie adquiera una tonalidad más oscura. El fenómeno será uno de los principales acontecimientos astronómicos de agosto.

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, haciendo que la sombra de nuestro planeta alcance al satélite. En este caso, la alineación no cubrirá por completo la superficie lunar, por lo que se tratará de un eclipse parcial.

El fenómeno podrá apreciarse desde distintos puntos del Perú y no será necesario trasladarse a un lugar específico para observarlo. Bastará con dirigir la mirada al cielo durante el horario previsto, lo que permitirá a los aficionados a la astronomía seguir las diferentes etapas del evento.

Conoce la hora exacta en que comenzará el eclipse lunar

La noche del 27 de agosto, los habitantes del Perú y otros países de Sudamérica podrán seguir las distintas fases del eclipse lunar. Según la Agencia Espacial del Perú, el fenómeno comenzará a las 8:22 p. m., cuando la Luna ingrese en la penumbra terrestre.

A las 9:34 p. m., el satélite entrará en la umbra, momento en que el eclipse será más evidente. El máximo del fenómeno está previsto para las 11:13 p. m. Posteriormente, la Luna iniciará su salida de la sombra más intensa a las 12:52 a. m. del 28 de agosto y culminará su recorrido a las 2:03 a. m., cuando abandone por completo la penumbra.

El eclipse lunar tendrá una duración de varias horas. La etapa penumbral se extenderá por 5 horas y 41 minutos, mientras que la fase umbral durará 3 horas y 19 minutos. Asimismo, el fenómeno alcanzará una magnitud de 0.935, lo que lo convierte en uno de los principales eventos astronómicos de agosto.

Durante esa misma noche, la Luna llena se registrará a las 11:18 p. m. El satélite natural podrá ser ubicado hacia la constelación de Acuario, a unos 390 397 kilómetros de la Tierra, coincidiendo así dos acontecimientos de interés para los aficionados a la astronomía.

¿Qué dice la NASA sobre este espectáculo astronómico?

En el momento de mayor intensidad del eclipse, la Luna adquirirá un aspecto particular en el cielo. De acuerdo con la NASA, aproximadamente el 93% de su diámetro estará cubierto por la umbra terrestre, es decir, la parte más profunda de la sombra de nuestro planeta. Aun así, el satélite no quedará completamente oculto, ya que un sector de su superficie continuará recibiendo luz. Esta diferencia entre ambas zonas permitirá apreciar con claridad que se trata de un eclipse parcial y hará que la Luna destaque durante la noche.

Conforme la sombra terrestre cubra parte de la superficie lunar, el sector que quede dentro de la umbra podría presentar una coloración entre rojiza y cobriza. El cambio será progresivo y permitirá observar cómo la apariencia de la Luna se modifica durante el desarrollo del eclipse.

La tonalidad no se extenderá de manera uniforme por todo el disco lunar, ya que una parte permanecerá iluminada. Así, el contraste entre ambas zonas dará al fenómeno un aspecto distintivo y permitirá seguir a simple vista el avance de la sombra de la Tierra sobre el satélite.

¿Se necesitará protección especial para observar el eclipse lunar?

A diferencia de los eclipses solares, los lunares pueden observarse directamente sin que exista riesgo para la vista, por lo que no será necesario utilizar ningún tipo de protección ocular. El avance de la sombra terrestre sobre la superficie de la Luna podrá seguirse a simple vista durante el desarrollo del fenómeno.

Quienes busquen una observación más detallada pueden recurrir a unos binoculares, que permitirán apreciar mejor el desplazamiento de la sombra. Un telescopio pequeño también ofrecerá una vista más cercana de los cambios que experimentará el satélite.