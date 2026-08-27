La ganadería lechera peruana busca mantener su productividad en un escenario de mayores costos y condiciones climáticas cambiantes. Frente a este panorama, productores y criadores consideran que la mejora genética, la eficiencia productiva y la capacidad de adaptación serán factores relevantes para fortalecer la competitividad del sector.

En ese contexto, la Asociación Holstein del Perú realizará los días 12 y 13 de setiembre de 2026 la XII Feria Nacional de Ganado Lechero, que reunirá en Mamacona, Lurín, a productores, criadores y ejemplares de las razas Holstein y Brown Swiss.

Genética y eficiencia para elevar la productividad

Javier Valera, directivo de la Asociación Holstein del Perú y presidente del comité organizador, señaló que el encuentro permitirá mostrar los avances en calidad genética y productividad alcanzados por los productores.

“La feria permite mostrar el nivel genético y productivo que ha alcanzado la ganadería lechera peruana, así como el esfuerzo de los productores por mejorar la calidad y eficiencia de sus animales”, sostuvo Valera.

Añadió que elevar esos estándares puede contribuir a producir más con los recursos disponibles, reducir costos y mejorar la competitividad, particularmente entre pequeños y medianos productores.

Holstein y Brown Swiss serán evaluados en Mamacona

Durante las dos jornadas, los ejemplares de las razas Holstein y Brown Swiss participarán en distintas categorías juveniles y adultas.

El programa contempla juzgamientos, reconocimientos especiales y campeonatos destinados a distinguir a los principales ejemplares, expositores y criadores.

La jornada del sábado 12 de setiembre comenzará a las 10 a.m. con la evaluación de ejemplares Brown Swiss en categorías juveniles. Posteriormente será el turno de los animales Holstein.

Por la tarde continuará el juzgamiento de ganado Holstein y, de acuerdo con el programa proporcionado por la organización, los resultados del concurso serán anunciados a las 5 p.m. La jornada cerrará con un espectáculo de Caballos Peruanos de Paso a las 5:30 p.m.

Campeonato adulto Holstein será el domingo 13

El domingo 13 estará dedicado al campeonato adulto y al gran campeonato Holstein.

Las evaluaciones comenzarán a las 10 a.m. e incluirán vacas en diferentes etapas de lactación, además de una categoría vitalicia.

Diana Cunliffe, ganadera y presidenta de la Asociación Holstein del Perú, señaló que la feria también busca acercar la actividad ganadera al público y poner en discusión el papel de la genética y la productividad dentro de la cadena láctea.

“En un contexto de mayores desafíos climáticos y de costos, es fundamental seguir apostando por la genética, la eficiencia productiva y la articulación de toda la cadena para fortalecer la ganadería nacional”, afirmó.

Feria incluirá productos lácteos y gastronomía

Además de las competencias ganaderas, el evento contará con espacios para la venta y degustación de productos lácteos, como quesos, yogures y leche.

También se instalará un patio de comidas con platos preparados a base de carne.

La XII Feria Nacional de Ganado Lechero 2026 se desarrollará en el local de la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso, ubicado en la Parcela N.° 2 de Alameda Mamacona, en Lurín.

El ingreso será gratuito.