Durante la ceremonia de apertura de la LXIV Asamblea General de Panam Sports, la presidenta Keiko Fujimori señaló este jueves 27 de agosto que el Perú está preparado para organizar los mejores Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, los mismos que se desarrollarán en Perú el próximo año.

La ceremonia se desarrolló en el salón Limatambo del Westin Lima Hotel en el distrito limeño de San Isidro.

“Para nosotros esta asamblea no es solamente una reunión de autoridades deportivas, es también una oportunidad para mostrar al mundo que el Perú está preparado para organizar los mejores Juegos Panamericanos , de la mano con el Instituto Peruano del Deporte”, indicó la mandataria.

La actividad contó con la participación de la máxima representante del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry; el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; el jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández; así como autoridades de los 41 Comités Olímpicos Nacionales del continente americano y federaciones panamericanas.

Se precisó que la Asamblea General de Panam Sports busca proyectar internacionalmente la imagen del Perú como sede de certámenes globales de gran magnitud y visibilizar el avance de la preparación del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Al respecto, Óscar Fernández, presidente del IPD y del Comité Organizador de Lima 2027, detalló sobre las acciones previstas para recibir a más de 8 mil atletas y paradeportistas . “Desde el Comité Organizador tenemos muy claro que Lima 2027 se construye con planificación, capacidad de ejecución y, sobre todo, trabajo en equipo”, afirmó.

Tres líneas de acción

En materia de infraestructura, explicó que Lima 2027 avanza en tres líneas de acción: la c onstrucción de nuevos escenarios, a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN); la optimización de recintos existentes; y el mantenimiento preventivo y correctivo, liderado por el IPD.

Durante la intervención también se presentó el Programa de Voluntariado Lima 2027, que convocará a miles de personas para desempeñarse en más de 20 áreas operativas, entre ellas competencias deportivas, transporte, tecnología, servicios médicos, protocolo y atención al espectador.

El presidente del IPD destacó que cada intervención ejecutada, contribuye a garantizar unos Juegos organizados bajo estándares internacionales.

Los Juegos Panamericanos Lima 2027 se desarrollarán del 23 de julio al 8 de agosto y reunirán a más de 8 mil deportistas de 41 países . Posteriormente, se realizarán los Juegos Parapanamericanos congregarán a los mejores exponentes del continente.

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