Un sismo de magnitud 3.5 se registró la tarde de este jueves 27 de agosto de 2026 en la región Moquegua, informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0599, el movimiento telúrico ocurrió exactamente a las 1:34:03 p. m. y tuvo una profundidad de 18 kilómetros. La información coincide con reportes publicados tras el evento.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0599

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,13:34:03

Magnitud: 3.5

Profundidad: 18 km

Latitud: -16.80

Longitud: -71.29

Intensidad: III La Capilla

Referencia: 13 km al O de La Capilla, General Sánchez Cerro - Moqueguahttps://t.co/H1rMjaY9Hp — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Moquegua?

El epicentro fue localizado a 13 kilómetros al oeste de La Capilla, en la provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua.

El IGP precisó que las coordenadas del evento fueron -16.80 de latitud y -71.29 de longitud. El movimiento alcanzó una intensidad III en La Capilla, nivel que corresponde a un sismo percibido por algunas personas.

IGP monitorea la actividad sísmica en el Perú

El Centro Sismológico Nacional es el organismo del Instituto Geofísico del Perú encargado de emitir la información sísmica oficial en el país. El propio IGP recuerda que los sismos no pueden predecirse y recomienda recurrir a fuentes oficiales ante este tipo de eventos.

El reporte difundido sobre este movimiento no incluye información sobre daños materiales o personales.