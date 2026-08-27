Dos sismos de magnitud 4,7 y 4,2 se registraron este jueves 27 de agosto de 2026 en la región Tumbes, con apenas 14 minutos de diferencia, según reportes difundidos por el Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer movimiento ocurrió a las 12:09:25 p.m. y alcanzó una magnitud de 4,7. Su referencia fue localizada a 22 kilómetros al noroeste de Zorritos, en la provincia de Contralmirante Villar, Tumbes.

A las 12:23:23 p.m., el IGP registró un segundo sismo, esta vez de magnitud 4,2, con referencia a 37 kilómetros al noreste de Zarumilla, en la provincia de Zarumilla.





Primer sismo tuvo una magnitud de 4,7 cerca de Zorritos

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0596, el primer movimiento tuvo una profundidad de 40 kilómetros y se localizó en las coordenadas -3,59 de latitud y -80,84 de longitud.

El IGP reportó para este evento una intensidad de III-IV en Zorritos.

El movimiento ocurrió a las 12:09:25 p.m. (hora local), equivalente a las 17:09:25 UTC, según los datos proporcionados por el Centro Sismológico Nacional.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0596

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,12:09:25

Fecha y Hora UTC: 27/08/2026,17:09:25

Magnitud: 4.7

Profundidad: 40 km

Latitud: -3.59

Longitud: -80.84

Intensidad: III-IV Zorritos

Referencia: 22 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes… — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026

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Segundo temblor ocurrió 14 minutos después

A las 12:23:23 p.m., aproximadamente 14 minutos después del primer evento, el CENSIS emitió el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0597 correspondiente a otro movimiento en Tumbes.

Este segundo sismo alcanzó una magnitud de 4,2, tuvo una profundidad de 40 kilómetros y fue localizado en las coordenadas -3,21 de latitud y -80,10 de longitud.

Su referencia fue situada a 37 kilómetros al noreste de Zarumilla, mientras que la intensidad reportada por el IGP fue de II-III en Zarumilla.

El Centro Sismológico Nacional es el servicio oficial del Estado peruano encargado de reportar la ocurrencia de sismos en el país mediante información obtenida de la Red Sísmica Nacional.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0597

Fecha y Hora Local: 27/08/2026,12:23:23

Magnitud: 4.2

Profundidad: 40 km

Latitud: -3.21

Longitud: -80.10

Intensidad: II-III Zarumilla

Referencia: 37 km al NE de Zarumilla, Zarumilla - Tumbeshttps://t.co/6lF6k0pN6V — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 27, 2026





¿Qué significan la magnitud y la intensidad de un sismo?

El IGP diferencia ambos conceptos. La magnitud expresa la cantidad de energía liberada en el foco del sismo, mientras que la intensidad describe los efectos producidos por el movimiento en una determinada localidad.

Por ello, los dos eventos registrados este jueves tuvieron magnitudes distintas y también diferentes intensidades reportadas en las localidades de referencia: III-IV en Zorritos para el primero y II-III en Zarumilla para el segundo.

Hasta la información disponible en los reportes proporcionados no se detallaron daños personales o materiales asociados a estos movimientos.

Perú y la actividad sísmica

El CENSIS monitorea permanentemente la actividad sísmica nacional y remite sus reportes al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) y a la ciudadanía.

El organismo recuerda además que los sismos no pueden predecirse, por lo que recomienda evitar información falsa sobre supuestas fechas u horas en las que ocurrirán movimientos telúricos.