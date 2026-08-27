El Poder Ejecutivo declaró en situación de emergencia la infraestructura educativa pública a nivel nacional, ante las brechas existentes y las deficiencias detectadas en la planificación, mantenimiento y gestión de los locales educativos.

La disposición fue establecida mediante el Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU, que encarga al Ministerio de Educación (Minedu) iniciar un proceso de reforma de la infraestructura educativa del país.

¿Por qué se declaró en emergencia la infraestructura educativa?

De acuerdo con la norma, informes técnicos del Minedu advierten la existencia de una “significativa brecha de infraestructura educativa”, además de deficiencias estructurales de gobernanza que dificultan acelerar su reducción.

También se identificaron necesidades relacionadas con el mantenimiento de los colegios públicos, limitaciones en la capacidad de atención con los recursos disponibles, problemas para garantizar la sostenibilidad de las inversiones y dificultades en la gestión de información a nivel nacional.

La Ficha Ejecutiva de Transferencia Ministerial del sector Educación, del 23 de julio de 2026, también confirmó la gravedad de la situación y planteó la necesidad de adoptar medidas específicas para mejorar las intervenciones y proyectos de infraestructura.

Emergencia contempla ampliación y construcción de espacios educativos

La declaratoria tiene como finalidad acelerar la reducción de las brechas mediante la ampliación y construcción de nuevos espacios educativos, así como fortalecer la planificación y gestión de la infraestructura pública.

El decreto también establece como objetivos asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de las inversiones y adoptar las acciones administrativas necesarias mientras se desarrolla la reforma normativa.

La medida alcanza a la infraestructura educativa pública a nivel nacional.

Minedu tendrá 30 días hábiles para elaborar normas

Uno de los principales encargos establecidos por el decreto es la elaboración de las normas necesarias para iniciar el proceso de mejora de la infraestructura educativa nacional.

Para cumplir esta tarea, el Ministerio de Educación tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles, contabilizados desde la publicación del decreto supremo.

Además, deberá formular una propuesta normativa para crear un sistema funcional de infraestructura educativa de alcance nacional y su respectivo ente rector, que estará adscrito al Ministerio de Educación.

La reforma busca diferenciar las funciones de rectoría, planificación y formulación de políticas de aquellas relacionadas con ejecución, supervisión técnica, fiscalización y asistencia especializada en infraestructura educativa.

¿Cómo se financiará la declaratoria de emergencia?

El Decreto Supremo N.° 013-2026-MINEDU precisa que su implementación será financiada con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación.

La medida, por tanto, no demandará recursos adicionales al Tesoro Público, según establece expresamente la norma.

El decreto fue dado en la Casa de Gobierno el 26 de agosto de 2026 y lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del ministro de Educación, José Antonio Chang.