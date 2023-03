Las quebradas de San Carlos, San Ildefonso y El León siguen siendo un peligro para la población de la provincia de Trujillo, debido a que las lluvias continuarán cayendo sobre La Libertad y los trabajos que ahí se hacen no concluirán para la anunciada llegada del fenómeno El Niño Costero, que, según la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño, llegaría entre abril y junio.

Sin solución

Para el biólogo pesquero y catedrático de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) Carlos Bocanegra García , las obras que hasta el momento se han hecho en estos desfiladeros, que según Reconstrucción con Cambios tienen un 9% en San Ildefonso y San Carlos, y un 13% en El León, no ayudaron a contener la furia de la naturaleza.

Para el especialista, “toda obra inconclusa es un problema y no una solución”. “Cómo van a demostrar que ha sido solución, es una cosa improbable”, indicó.

Respecto a lo dicho por Reconstrucción con Cambios, que indica que los diques que han construido en las quebradas contuvieron rocas y otros materiales que pudieron llegar a Trujillo con los huaicos, Carlos Bocanegra indicó que habría que revisar esta información. Incluso consideró que estos trabajos pudieron haber sido los responsables de las inundaciones que hubo en Moche.

“Yo diría, de ser cierto esto (que los diques han resistido), que serían más bien los responsables de haber ocasionado el desborde de Moche, la inundación de Moche, porque se supone que si están diseñados para canalizarlo de una manera correcta, al estar inconclusos los trabajos qué han hecho. Posiblemente han protegido la ciudad de Trujillo. Sí, pues, de repente ha funcionado para ahí, pero qué ha ocasionado para el otro lado, lo que ya conocemos: desbordes. Le están haciendo daño al vecino”, aseveró.

Así quedó el badén El Milagro por donde pasó las aguas de la quebrada El León.

Asimismo, advirtió que las lluvias continuarán dándose en los próximos días, porque la temperatura del mar sigue subiendo.

“Mientras el mar esté caliente, habrá evaporación, formación de nubes y lo vemos todos los días. Repito, que no llueva en el centro histórico [de Trujillo] no significa que no va a llover, las nubes son direccionadas de acuerdo a la velocidad de los vientos. Mientras el mar no esté normal su temperatura, definitivamente estamos propensos a tener más lluvias”, acotó.

En ese sentido, recomendó a Reconstrucción con Cambios disponer la paralización de los trabajos que se vengan haciendo, porque podrían verse afectados por intensas precipitaciones.

Inspección

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios informó que los congresistas Enrique Alva y Héctor Acuña constataron la operatividad de los nueve diques hechos en San Ildefonso, tras las lluvias intensas que soportó la ciudad en los últimos días.

Informaron que los parlamentarios comprobaron que las estructuras se mantienen firmes y estables, “dando cuenta de la resistencia y el comportamiento hidráulico que ejercieron durante las escorrentías”.

El huaico destruyó viviendas en la provincia de Trujillo.

Ambos representantes del Legislativo visitaron la zona junto con el subdirector regional, Christian Alcántara, y funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios de La Libertad, quienes atendieron las consultas referidas, principalmente, a los efectos de los caudales en las estructuras, plazos de ejecución de obras y proyecciones ante nuevos escenarios de lluvias.

Además, ambos congresistas fueron informados del contexto que presenta la obra por la restricción en el proceso de liberación predial y de la oposición de algunos actores hacia el proyecto, lo que influye en el tiempo de avance para continuar con los trabajos. Ante ello, se habrían comprometido a agilizar los documentos y encontrar rápidas soluciones para este proceso.

LEER MÁS: La ciudad de Trujillo está intransitable a una semana del huaico

Agua y limpieza

Otro de los temas que sigue preocupando a la población de Trujillo es la falta de agua potable.

El congresista Víctor Flores informó que ayer inspeccionó la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Trujillo en compañía del gerente de Chavimochic, Carlos Pagador, y corroboró que ya está lista para operar. Por ello, indicó que ya existe el compromiso de que empiece a abastecerse de este líquido a las familias trujillanas a partir de hoy al mediodía.

En tanto, para resolver el problema del polvo que se genera en Trujillo tras el paso de las lluvias y huaicos, ayer cuadrillas integradas por 250 policías y 100 estudiantes de la Escuela de Suboficiales de la Policía iniciaron labores de limpieza en los territorios vecinales. El jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad, general Augusto Ríos, confirmó que las labores empezaron en el Centro Histórico de Trujillo.

El Servicio de Gestión Ambiental, asimismo, también confirmó que continúan con las labores de limpieza.

