El avance de El Niño Global mantiene la atención de especialistas debido a los cambios que podría generar en el mar peruano, uno de los ecosistemas marinos con mayor productividad del mundo. El incremento de la temperatura superficial del océano puede alterar la distribución de especies, la actividad pesquera, la biodiversidad y el abastecimiento de alimentos marinos.

Aunque este fenómeno suele asociarse con lluvias intensas o temperaturas elevadas en la costa, también provoca importantes alteraciones biológicas que repercuten en los ecosistemas y en actividades económicas como la pesca.

En ese contexto, la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) destaca la importancia de la investigación científica y de la formación de profesionales en Biología para comprender los efectos del cambio climático y contribuir a la conservación de los recursos naturales.

Cinco posibles impactos de El Niño Global en el mar peruano

1. Especies marinas podrían alejarse de la costa

El aumento de la temperatura del mar modifica las rutas de diversas especies. Peces como la anchoveta, que requieren aguas frías, pueden desplazarse hacia zonas más profundas o alejadas del litoral, reduciendo su disponibilidad para la pesca artesanal e industrial.

Este cambio también repercute en aves marinas y otros animales que dependen de estas especies para alimentarse.

2. Aumento del precio de pescados y mariscos

Una menor disponibilidad de determinadas especies puede reducir la oferta de productos hidrobiológicos en los mercados.

Como consecuencia, especialistas advierten que podrían registrarse incrementos en los precios de algunos pescados y mariscos, afectando tanto el consumo familiar como las actividades vinculadas a la pesca.

3. Cambios en playas y ecosistemas costeros

El calentamiento del océano también puede alterar playas, humedales y otros ecosistemas costeros.

Entre los posibles efectos figuran modificaciones en las corrientes marinas, procesos de erosión costera y la proliferación de determinadas algas o microorganismos, con impactos en la biodiversidad y el turismo.

4. Aparición de especies poco comunes

Durante episodios de El Niño es frecuente observar especies propias de aguas tropicales que normalmente no habitan en el litoral peruano.

La presencia temporal de estos organismos modifica la composición del ecosistema y puede alterar las cadenas alimenticias y las dinámicas de pesca.

5. La ciencia será clave para reducir riesgos

Especialistas sostienen que el monitoreo científico permitirá anticipar los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos.

La investigación facilita el diseño de estrategias para proteger la biodiversidad y garantizar la sostenibilidad de actividades como la pesca, la alimentación y la conservación ambiental.

La importancia de formar especialistas

La Universidad Peruana Cayetano Heredia señaló que comprender la respuesta de los ecosistemas frente a fenómenos como El Niño Global será cada vez más importante para el país.

En ese marco, la institución recordó que su próximo examen de admisión se realizará el 12 de julio de 2026, fecha en la que también busca promover el interés por carreras científicas orientadas al estudio de la biodiversidad y los recursos naturales.