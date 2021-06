La segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021 se llevará a cabo hoy domingo 6 de junio, fecha en la que los peruanos deberán elegir entre los candidatos presidenciales Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La jornada electoral, en la que se definirá al próximo presidente de la República correspondiente al período 2021-2026, se desarrollará siguiendo un estricto protocolo de seguridad para evitar una mayor propagación del COVID-19.

La votación es obligatoria y quienes no ejerzan su derecho al voto serán multados. Asimismo, quienes han sido elegidos miembros de mesa y no cumplan con este cargo, deberán asumir el pago de una multa. Si fuiste multado en las elecciones generales y todavía no has cancelado la penalidad, de igual forma podrás ir a votar este domingo 6 de junio sin ninguna restricción.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) es el encargado de tramitar lo que se conocen como las “dispensas” que permitirán a los ciudadanos solicitar que no se les cobre cualquier multa aplicada en su contra por no haber ido a votar o por no haber ejercido la labor de ser miembro de mesa, siempre con una justificación demostrable. A continuación, todos los detalles al respecto:

ELECCIONES 2021: CÓMO SOLICITAR UNA DISPENSA PARA NO PAGAR MULTA POR NO HABER VOTADO EN LA SEGUNDA VUELTA

Las multas se aplicarán a una persona que no ejerza su voto esta segunda vuelta electoral del domingo 6 de junio, y se sumará a la sanción que se le aplicará si es que, además, no cumplió con su labor de ser miembro de mesa titular o suplente.

La Ley Orgánica de Elecciones y el JNE han establecido criterios que serán considerados como válidos para que una persona pueda justificar, con documentos, los motivos por los cuales no cumplió con alguna de estas labores electorales y así se dispense de pagar la multa.

En ese sentido, es necesario precisar que hay dos procedimientos con los cuales una persona puede eximirse de pagar una multa electoral:

La dispensa de una multa electoral es el trámite a través del cual un ciudadano pide al JNE no pagar la multa electoral por no haber acudido a votar.

es el trámite a través del cual un ciudadano pide al JNE no pagar la multa electoral por no haber acudido a votar. La justificación de una multa electoral, de otro lado, es la que permite que un miembro de mesa que no pudo acudir a cumplir con su labor se libre de pagar la multa correspondiente.

¿CÓMO TRAMITO LA DISPENSA PARA NO PAGAR UNA MULTA ELECTORAL?

El pago para tramitar la dispensa cuesta S/ 23.60. Recuerda que si no pudiste votar por padecer, estar hospitalizado o cumplir cuarentena por COVID-19; el trámite es gratuito.

Si tienes que pagar por el trámite, hazlo a través del Banco de la Nación o de la plataforma Págalo.pe.

Ingresa al portal “Sistema de Dispensa Virtual” del JNE en este enlace oficial .

del JNE en . Ingresa los datos de tu DNI (número, código de ubigeo y grupo de votación)

Selecciona la multa por la cual quieres iniciar el proceso de dispensa.

Adjunta los documentos requeridos y escaneados en la plataforma.

El JNE verificará los documentos. En caso de haber observaciones, se te notificará a través del teléfono, correo o dirección que ingresaste. Si no hay problemas, la multa será eliminada.