Este domingo 6 de junio se llevó a cabo la segunda vuelta de las Elecciones generales de Perú de 2021, donde se sabrá quién gobernará al Perú hasta el 2026. Más de 25 millones de peruanos están habilitados para acudir a las urnas y sufragar en esta jornada electoral que tiene como candidatos presidenciales a Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

En esta nota sigue el minuto a minuto de la jornada electoral, las principales incidencias en las mesas de sufragios y locales de votación; así como toda la información brindada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Al igual que en la primera vuelta, en esta jornada electoral se deberán seguir los protocolos indicados debido a la pandemia de la COVID-19. El Gobierno dispuso el uso obligatorio de la doble mascarilla para los votantes y de forma opcional el protector facial.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó sus primeros resultados al 42.030% de las actas procesadas del proceso electoral realizado este domingo 6 de junio. Estos primeros resultados posicionan en el primer lugar a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con el 52.905% de votos válidos a su favor.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, invocó a los ciudadanos a mantener la calma en la espera de los cómputos oficiales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

En entrevista con TV Perú, afirmó que debemos empezar a buscar consensos y no promover odios ni divisiones. También reiteró que existían las condiciones para unas elecciones “transparentes y limpias”.

El partido Perú Libre pide a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) el escaneo y revisión de todas las actas de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021.

A través de un comunicado, dicha agrupación política solicitó la garantía constitucional del debido conteo de votos a través de la revisión de actas “de inmediato”, con la presencia de sus personeros.

En la noche de este domingo 6 de junio del 2021, la encuestadora Ipsos Perú difundió en América Televisión el conteo rápido al 100 % del sondeo a boca de urna de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021 en que el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo un 50.2 %, y la postulante por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, un 49.8 .

El periodista de Latina Steve Romero fue agredido por un sujeto en los exteriores del local de Perú Libre situado en el Paseo Colón, en el Cercado de Lima.

Steve Romero contó que todo se originó cuando salió en defensa de una colega que también era agredida por el mismo sujeto. Él terminó con algunos golpes en el rostro.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por el partido político Fuerza Popular, dio un breve pronunciamiento luego de que la encuestadora Ipsos Perú difundiera el flash electoral, del sondeo a boca de urna, en América Televisión.

“Con alegría, pero al ver que el margen es tan pequeño es fundamental también mantener la prudencia y eso lo digo para todos los peruanos. Esta campaña ya culminó y será fundamental tender los puentes y encontrar los espacios de diálogos entre todos los grupos políticos. Nuestro país, al ver el mapa del resultado en esta boca de urna, lo que se muestra son dos grandes bloques, con ciudadanos que todos quieren un cambio, pero con una visión diferente de país”, expresó.

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) pidió respeto a los resultados de las elecciones generales de Perú de 2021 entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

De acuerdo al sondeo a boca de urna realizado por América TV/Ipsos Perú, Keiko Fujimori alcanzó el 50.3% de los votos válidos, mientras Pedro Castillo sumó el 49.7% del total.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió los resultados a boca de urna que publicó Ipsos/América TV a las 7 p.m. del 6 de junio acompañada por miembros de su familia y militantes de su partido político.

A través de un video difundido por Fuerza Popular, se puede ver cómo la excongresista escuchó el sondeo a boca de urna que fue publicado en televisión a la hora del cierre de las mesas de votación a nivel nacional este domingo.

Con el fin de realizar el escrutinio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, tras el cierre de las mesas de votación a las 7 de la noches, el Gobierno estableció que la inmovilización social obligatoria, más conocido como toque de queda, comenzará este domingo, 6 de junio, a las 11 p.m.

A través de un decreto supremo, indicó que la medida es excepcional, ya que, de acuerdo con los niveles de contagio que determinó el Ejecutivo, en las provincias de riesgo muy alto, como Lima y Callao, el toque de queda se inicia a las 9 p.m. y finaliza a las 4 a.m.

Pedro Castillo, candidato presidencial por el partido político Perú Libre, se pronunció, mediante su cuenta oficial de Twitter, tras el flash electoral a boca de urna que realizó Ipsos Perú y que se difundió por América Televisión.

El aspirante a la presidencia de la República, que representa a la agrupación política liderada por Vladimir Cerrón, pidió a sus personeros a que cuiden los votos y pidió a los ciudadanos a que salgan a las calles.

Partidarios de Perú Libre recibieron esta noche los resultados del flash electoral, o también llamado sondeo a boca de urna, realizado por la encuestadora Ipsos Perú y América Televisión. Este primer alcance indica un empate técnico entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

En la tarde de este domingo 6 de junio, cientos efectivos de diferentes dependencias de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron a resguardar la Plaza Mayor de Cusco ante las amenazas de manifestaciones por parte de grupos sindicalistas en medio de la segunda vuelta de las Elecciones Generales Perú 2021.

La noche de este domingo 6 de junio del 2021 a las 7 p.m. se conocieron los resultados del flash electoral, o también llamado sondeo a boca de urna, de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021, realizado por la encuestadora Ipsos Perú y difundido en América Televisión. Conoce aquí los resultados del flash electoral por cada región.

En la noche de este domingo 6 de junio del 2021, cuando las mesas de votación cerraron en todo el país, la encuestadora Ipsos Perú difundió en América Televisión el flash electoral, o también llamado sondeo a boca de urna, de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021, en que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, obtuvo un 50.3 % y el postulante por Perú Libre, Pedro Castillo, un 49.7 %.

A las 7 de la noche de este domingo 6 de junio del 2021, cuando las mesas de votación cierren en todo el país, la encuestadora Ipsos Perú y América Televisión difundirán el flash electoral, o también llamado sondeo a boca de urna, de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021 que son disputadas por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el postulante por Perú Libre, Pedro Castillo.

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, pidió calma a la ciudadanía y que tras los resultados de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú de 2021 entre los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre), se deberá “pasar la página”.

En declaraciones a los periodistas luego de sufragar en la Institución Educativa 7008 Scipion E. Llona, ubicada en el distrito de Miraflores, dijo que quienes no sean elegidos pueden volver a postular en los próximos comicios generales, es decir, dentro de cinco años.

“El día de hoy, cuando termine esta jornada electoral, espero que la voluntad ciudadana plasmada en las urnas nos va a dar como resultado una sola persona que va a asumir el liderazgo de nuestra nación desde el Poder Ejecutivo. Quien quiera que sea va a ser el presidente o la presidenta de todos los peruanos”, expresó.

La mujer que causó furor en las redes sociales por acudir a sufragar con un disfraz de unicornio contó que lo hizo por motivos de salud ante la pandemia de COVID-19. “Yo soy diabética y tengo sobrepeso, entonces el exponerme es pesado y mis hijas me trajeron el disfraz de unicornio, y así fuimos a votar”, comentó la ciudadana, quien también indicó que utiliza este disfraz para ir a otros lugares.

El candidato presidencial Pedro Castillo del partido Perú Libre emitió un comunicado sobre el presunto caso de un personero que había estado con cédulas firmadas en un centro de votación de Carabayllo.

Este hecho que es materia de investigación fue denunciado a través de las redes sociales y la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Norte 3 reportó que se detuvo al personero-cuya identidad aún se desconoce- y que es acusado por marcar 67 de ellas en el símbolo del citado partido político.

Un adulto mayor fue recibido entre aplausos por las personas que se encontraban en su local de votación, instalado en Miami, Estados Unidos. Y es que pese a presentar dificultades para desplazarse, el hombre no dudó en cumplir con su deber electoral en la segunda vuelta de las Elecciones generales de Perú de 2021.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, acudió esta tarde a emitir su voto en el colegio IE 7086 Los Precursores, ubicado en el distrito de Santiago de Surco. “Sabemos que en esta jornada han habido incidentes y esperamos que los organismos electorales tomen cartas en el asunto”, declaró la candidata a su salida de su local de votación.

Luego de sufragar, Fujimori Higuchi hizo un llamado a la población para que acuda a votar antes que cierren los locales de votación a las 7 p.m. y consideró importante que se “respeten los resultados”. Asimismo, felicitó la asistencia de los adultos mayores que han acudido a votar pese a no estar en la obligación de hacerlo.

“Sabemos que en esta jornada han habido incidentes, esperemos que los organismos electorales tomen cartas en el asunto. Si hubiesen sanciones que hacer, pues que lo hagan como corresponde. Yo estoy indicando a los personeros de mi partido, que se mantengan muy atentos”, sostuvo la lideresa de Fuerza Popular.

Latina detalló que el hecho ocurrió en la mesa 044475, ubicada en el aula 101 del parque Combate de Abtao, en San Isidro. En el informe televisivo se indicó que los otros integrantes de la mesa de votación trataron de comunicarse con él, pero todo resultó infructuoso. Ello generó que los votantes no puedan sufragar durante 45 minutos, por lo que se formó una larga fila.

Cientos de piuranos se volcaron a sus centros de votación para emitir sus votos en el marco de las Elecciones Generales 2021. En el colegio San Miguel, los electores formaron una larga cola de manera ordenada para ingresar a emitir su voto. Allí, los ancianos ingresaban de manera preferencial, incluso, una comitiva del asilo de ancianos llegó a bordo de una miniván trasladando a los adultos mayores.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que se han validado un total de 116 incidencias durante el proceso electoral que se desarrolla a nivel nacional. Detalló que en la mayoría de los casos se trata de cédulas marcadas de manera presuntamente irregular.

“A lo largo de la jornada se han presentado algunos hechos, pero son aislados. En total se han detectado 116 incidencias validadas y tenemos otro grupo más que está en proceso de validación. Básicamente se han detectado en la cámara secreta, casos en los está el cartel de candidato marcado. También se han presentado casos de propaganda electoral, cuando eso está prohibido desde el día de ayer”, afirmó a RPP Liz Barrera, de la dirección de fiscalización del JNE.

Según el reporte de la Policía Nacional, el hecho ocurrió a las 8:45 de la mañana en la institución educativa Rigoberto Meza Chunga, en el interior del aula número 203 y la mesa de sufragio N° 075545.

En la denuncia, los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial (JEE), Joe Kilver Cornejo Sandoval, y de la Oficina Descentralizada del Proceso Electoral (ODPE), Jean Paul Jiménez Silva indicaron que Jennifer Daniela Rodríguez Morán, personera del partido Fuerza Popular, habría sido sorprendida marcando las cédulas de sufragio en favor de la candidata presidencial Keiko Fujimori.

La candidata a la primera vicepresidencia por Perú Libre, Dina Boluarte, tuvo una accidentada salida de su local de votación ubicado en Surquillo, luego que acudiera a emitir su voto en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

Su ingreso se produjo sin mayores incidentes, sin embargo, cuando se retiraba del local resguardada por personal de Seguridad del Estado, comenzaron los insultos de parte de los asistentes. “Fuera” y “terruca”, le gritaron.

Desde el punto de votación situado en Pueblo Libre, el representante del organismo electoral explicó que han tomado conocimiento de este caso de cédulas de sufragio que terminaron dañadas cuando fueron marcadas. En ese sentido, aclaró a los ciudadanos a que si ocurre esta situación su voto será válido.

“Sí, vale. Eso voto vale. Sería un voto válido porque el ciudadano está dirigiendo plenamente su voto hacia uno de los dos candidatos. A veces, no siempre, se ve que la cédula [al ser marcada] puede terminar con un pequeño huequito, pero eso no invalida el voto. Como han visto no hemos puesto presión [al momento de marcar] y por lo mismo de la corrugación que tiene la cabina de votación pues a veces tiende a hacerse un huequito”, señaló Torres para América Noticias.

Gran congestión vehicular se reporta este domingo 6 de junio durante la segunda vuelta de las Elecciones generales 2021, en diversos distritos de Lima. Recordemos que hoy las personas pueden movilizarse en sus autos particulares sin ninguna restricción para trasladarse a sus centros de votación.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que en esta segunda vuelta electoral el 9,84% de las personas que ejerció como miembros de mesa no fue elegido en el sorteo hecho por la institución, sino que fueron seleccionados de la cola de su mesa debido a la ausencia de los titulares y suplentes.

El JNE realizó está aclaración a raíz de un video que circula en redes sociales donde se le increpa a una fiscalizadora del JNE por retirar propaganda política de postes de luz. La zona en la que se llevó a cabo esta acción es desconocida.

“Los fiscalizadores del JNE pueden proceder al retiro de la propaganda electoral que se encuentre alrededor de los locales de votación, pero sin poner en riesgo su vida; por ello no pueden subirse a los postes de energía eléctrica por el riesgo que significa dicha acción”, explicó el JNE en su Twitter.

Una ciudadana identificada como Ana Milagros Castañeda Mondragón (53), con DNI 16675669, fue intervenida este domingo 6 de junio aproximadamente a las 10:00 horas por presunto delito electoral, en la modalidad de perturbación o impedimento del proceso electoral.

Según fuentes de la Policía Nacional, la intervenida había escrito “P.L.” y “Perú Libre” en 256 cédulas de sufragio que se entregan a los electores, y las había firmado.

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos indicó que todos los fiscales a nivel nacional deben estar en “alerta permanente” para tomar acciones en caso se produzca alguna eventualidad en el marco de la segunda vuelta electoral que se está llevando a cabo este domingo 6 de junio, en la que se elegirá al próximo presidente de la República del Perú.

13: 40 Vladimir Cerrón acudió a votar en Junín usando un polo con el logo de Perú Libre

El secretario general del partido Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, acudió a votar esta mañana a su local de votación en la ciudad de Huancayo usando un polo que tenía un logo de su agrupación política, algo que está prohibido por la ley electoral.

13: 25 JNE investiga presunto caso de cédulas firmadas en centro de votación de Carabayllo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que se investiga el presunto caso de la firma irregular de más de 67 cédulas a favor del candidato de Perú Libre en un aula de un colegio situado en Carabayllo, en el contexto de la segunda vuelta por las Elecciones Generales del Perú 2021, que se viene realizando en nuestro país.

Esta mañana se reportaron largas colas al interior del local de votación ubicado en el coliseo Manuel Bonilla en el distrito de Miraflores. Un recorrido por el lugar dio cuenta de que la fila de autos que buscan llegar al centro tiene varias cuadras.

Los peruanos que residen en el extranjero también participan de estos decisivos comicios para elegir al nuevo presidente del Perú entre los candidatos Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

Debido a que ninguno de los ciudadanos que estaban en la cola querían asumir la función de miembro de mesa, un adulto mayor se ofreció como voluntario, a fin de que se pueda instalar una de las mesas de votación en el colegio emblemático “José Granda”, ubicado en Condevilla, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales reportó que el 100% de mesas de sufragio se logró instalar a tiempo, pues la hora máxima pare que una mesa se abra vence al mediodía. “A nivel nacional, el 100 % de mesas de sufragio se instaló a las 12”, se lee en su cuenta de Twitter.

Ciudadanos del Asentamiento Humano Sachachorro, del distrito de Belén, en Iquitos, región Loreto, se desplazan en canoas para poder ir a sus locales de votación y ejercer su derecho este domingo 6 de junio, día de la segunda vuelta de las Elecciones generales del Perú 2021.

El candidato de Perú Libre reveló que sus padres no se encuentran bien de salud, por lo que esperará en Cajamarca los resultados y el flash. Aseguró que ya no existen indecisos a estas alturas de la elección.

La jornada electoral por la segunda vuelta continúa y los ciudadanos en Lima continúan llegando a los centros de votación para emitir su ejercer el derecho al sufragio.

Al menos cuatro horas se demoró en instalar una mesa de votación ubicada en el Parque Zonal Mayta Cápac, en el distrito de San Martín de Porres. Dos personas tuvieron que ofrecerse como voluntarios para ser miembros de mesa. En el lugar hay gran afluencia de adultos mayores, en su mayoría.

Ciudadanos acuden a sufragar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021 a los centros de votación instalados en el Estadio Nacional y Campo de Marte.

Un grupo de jóvenes del proyecto Respira Florencia recorre hoy los locales de votación del distrito Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo, en La Libertad, para recolectar dinero y así poder adquirir una planta de oxígeno para atender a la población afectada por el COVID-19 en esta parte del país.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que hoy, domingo 6 de junio, día de la segunda vuelta de las Elecciones Generales de Perú 2021, entregará duplicados de Documentos de Identidad (DNI) sin previa cita a nivel nacional hasta las 5:45 p.m.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que no está prohibido el uso de la camiseta de la Selección Peruana de futbol para ejercer el derecho al sufragio en los locales de votación. El pronunciamiento del órgano electoral se da luego de que se consultara en rede sociales si esta prenda podía generar alguna restricción.

Miles de peruanos residente en España votan este domingo de manera masiva y sin incidentes al que será su próximo presidente entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.

La candidata de Fuerza Popular participó en el desayuno al inicio de la jornada de la segunda vuelta electoral del 6 de junio.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), César Cervantes, informó que hasta aproximadamente las 9 a.m. de este domingo 6 de junio, día de la segunda vuelta de las Elecciones generales de Perú de 2021, se ha detenido a un total de 138 personas a nivel nacional.

Con el reporte de una lluvia torrencial, esta mañana se inició la votación en el centro poblado San Miguel del Ene, para la segunda vuelta de las Elecciones Generales del Perú 2021.

La Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) informó que para las 9:30 a.m. de este domingo 6 de junio ya se han instalado el 90% de las mesas habilitadas en todo el territorio nacional. Durante la primera vuelta, a esta hora el número de mesas de sufragio listas para recibir electores alcanza solo el 80,13%.

Lideresa de Fuerza Popular indicó que será la población quien decida si “servirá al Perú desde la presidencia o como una simple ciudadana”

La actividad contó con la participación de los padres del candidato, sus hermanos, esposa e hijos, desde Cajamarca.

En algunos locales de votación, fueron los adultos mayores los primeros en presentarse en los centros de votación para elegir al nuevo presidente del Perú. Algunos madrugaron desde las 6 horas para ser los primeros en emitir su voto, pese al frío que se registra.

09: 440 Kenji Fujimori y su esposa tomaron desayuno electoral con Keiko Fujimori

Kenji Fujimori y su esposa acompañaron a la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el distrito de San Juan de Lurigancho; donde le dedicó unas palabras.

Más de 25 millones de ciudadanos se encuentran habilitados para sufragar en el territorio nacional, mientras que 997,033 lo podrán hacer en los consulados peruanos en el exterior.

La candidata y excongresista citó al Papa Juan Pablo II para pedir dejar de lado el temor ante la incertidumbre. Además, envió su apoyo a los jugadores de la Selección Peruana para el resto de las clasificatorias.

La candidata presidencial de Fuerza Popular encabeza la actividad y se tomó el tiempo para agradecer a su esposo Mark Vito, así como a su hermano Kenji Fujimori, “más allá del alejamiento y las discrepancias”.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio a conocer que hasta las 8:33 a. m. las mesas de sufragio instaladas en todo el país llegaba a 71,95%. Previamente, Luis Grillo, de la oficina de Servicios al Ciudadano sostuvo que a las 8 a. m., una hora luego del inicio de la jornada, las mesas en funcionamiento ascendían a 38 mil.

El presidente de la República, Francisco Sagasti, llegó a votar a su local de sufragio en el distrito de La Molina un poco después de las 8 a.m. en la segunda vuelta electoral que se está llevando a cabo este domingo 6 de junio y reiteró su llamado para que tanto los candidatos a la presidencia como sus militantes y simpatizantes respeten los resultados oficiales.

Candidato de Perú Libre lideró desayuno electoral junto a miembros de su familia en Cajamarca. En medio de oraciones y palabras de agradecimiento, se supo que el aspirante aguardará los resultados oficiales en Lima.

Los ciudadanos que el domingo 11 de abril no acudieron a su local de sufragio para ejercer su deber de votar y los miembros de mesa que no acataron su función han sido sancionados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con una multa.

El candidato de Perú Libre pidió disculpas si en el marco de la campaña hirió susceptibilidades. Asimismo, brindó detalles de su itinerario en el marco de la segunda vuelta electoral.

Un total de 167 mil miembros de las fuerzas del orden, entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), están desplegados en todo el país para el resguardo de los centros de votación a fin de brindar seguridad hoy, domingo 6 de junio, en esta segunda vuelta por las Elecciones Generales del Perú 2021. Se trata de 106.000 policías y 61.000 miembros de las FF. AA. que resguardarán el orden en los comicios.

Desde las primeras horas de la mañana se reporta la presencia de adultos mayores en colas que se forman en los exteriores de centros de votación del país con el objetivo de cumplir con deber cívico de sufragar, en esta segunda vuelta como parte de las Elecciones Generales del Perú 2021, a pesar de que no están obligados a acudir a la jornada electoral.

Padres y hermanos del candidato presidencial por Perú Libre llegaron a su vivienda en Cajamarca para participar del desayuno electoral, actividad cotidiana como previa a la emisión de su voto.

Luego del inicio de la jornada de votación en todo el territorio nacional, se reportaron demoras en la instalación de las mesas de sufragio por la ausencia de miembros de mesa en la avenida de la Peruanidad, situada en el distrito de Jesús María.

En la región Tacna, 282,974 electores tendrán el deber de elegir al próximo presidente de la república del Perú por los siguientes cinco años en las elecciones de segunda vuelta. Para ello, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) instaló 974 mesas de sufragio en 197 locales de votación distribuidos en las cuatro provincias de Tacna.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales realizó modificaciones en el horario para que las personas vulnerables y mayores de 65 años acudan desde las 2 p.m. hasta las 4 p.m.

Primeros ciudadanos habilitados para emitir su voto llegaron a la Universidad Nacional de Ingeniería, siendo ellos algunos de los primeros electores que ejercen su derecho en esta fiesta democrática.

07:12 Movimiento en los exteriores de casa de Keiko Fujimori

Periodistas y personal de seguridad de la candidata se encuentran en los exteriores de su vivienda ubicado en Surco.

07:00 Inicia oficialmente la jornada electoral

Siendo las 7 de la mañana del domingo 6 de junio, se da comienzo a los comicios electorales en su segunda vuelta. Los candidatos en esta ocasión son Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Pedro Castillo (Perú Libre).

Tener en cuenta

Al momento de sufragar, para que su voto no sea anulado, considere:

En la cédula marque solo con un aspa o cruz el símbolo del partido o la foto del candidato que elija. Otro signo no vale.

El cruce de líneas debe estar dentro del recuadro. De lo contrario, el voto será invalidado.

Lleve su lapicero. El color de la tinta no es importante, pero se recomienda el azul.

Al recibir la cédula, verifique que al reverso esté firmada por el presidente de mesa. Sino, en el conteo de votos podría ser tachada.5Acuda en el horario establecido según el último dígito de su DNI.

De 2 a 4 de la tarde está reservado para adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo.

Use doble mascarilla, conserve la distancia social y lleve alcohol.

