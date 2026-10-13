El emprendimiento femenino continúa teniendo una participación importante en la creación de negocios en el Perú. Durante el primer trimestre de 2026 se registraron 55.123 nuevos negocios constituidos por personas naturales, de los cuales 28.065 estuvieron conducidos por mujeres, equivalentes al 50,9 % del total, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La mayor participación femenina se concentró en actividades relacionadas con salones de belleza, servicios de salud, establecimientos de comidas y bebidas, y comercio minorista, sectores en los que las emprendedoras desarrollan diferentes iniciativas económicas.

Sin embargo, iniciar una actividad comercial requiere más que contar con una habilidad o una idea de negocio. La administración de recursos, la definición de precios, la captación de clientes y el manejo de ingresos y gastos son algunos de los desafíos que deben afrontar quienes buscan desarrollar un emprendimiento.

¿Cómo iniciar un emprendimiento femenino y hacerlo sostenible?

A partir de la experiencia del programa Tú tienes pasta para inspirar, desarrollado por Molitalia y la organización no gubernamental TANI para fortalecer las capacidades técnicas y empresariales de mujeres de San Juan de Lurigancho, ambas instituciones compartieron seis recomendaciones para iniciar y administrar un negocio.

Los consejos fueron presentados por Nathaly Huamán, coordinadora del Programa de Desarrollo Social de TANI, quien destacó aspectos vinculados con la identificación de oportunidades, la gestión de costos, la diferenciación comercial y el uso de herramientas digitales.

1. Identifica una oportunidad de negocio a partir de tus habilidades

Antes de poner en marcha un emprendimiento, es importante reconocer los conocimientos y capacidades que podrían convertirse en una fuente de ingresos.

Actividades como la cocina, la confección de prendas de vestir o los servicios de belleza pueden representar oportunidades comerciales cuando responden a necesidades concretas de un público determinado.

Para ello, se recomienda evaluar qué productos o servicios se pueden ofrecer, quiénes serían los potenciales compradores y qué necesidad se busca satisfacer.

Identificar estas características permite desarrollar una propuesta comercial basada en habilidades existentes y con posibilidades de captar clientes.

2. Valida tu idea antes de invertir dinero

Uno de los pasos recomendados antes de iniciar un negocio es comprobar si existe interés real por el producto o servicio que se pretende ofrecer.

Para ello, las emprendedoras pueden conversar con potenciales clientes, consultar sus necesidades y realizar pruebas de venta a pequeña escala.

Estas acciones permiten recoger opiniones, identificar oportunidades de mejora y ajustar la propuesta antes de comprometer mayores recursos económicos.

La validación también ayuda a evaluar si el producto responde a las expectativas de los compradores y qué aspectos podrían modificarse para mejorar su aceptación.

3. Calcula los costos antes de establecer los precios

La determinación del precio de venta es uno de los aspectos centrales de la administración de un emprendimiento.

Para establecerlo, es necesario considerar no solo el costo de los materiales o insumos, sino también otros gastos asociados con la elaboración y comercialización.

Entre ellos figuran el transporte, los servicios básicos, los empaques y el tiempo invertido en producir o brindar el servicio.

Conocer el costo real de cada producto permite fijar precios que cubran los gastos y generen un margen de ganancia, evitando vender por debajo del costo de producción.

Por ejemplo, un negocio dedicado a preparar alimentos debe considerar los ingredientes, los envases, el uso de energía, la distribución y el trabajo realizado para determinar cuánto cuesta producir cada unidad.

4. Diferencia tu emprendimiento más allá del precio

Ofrecer productos a menor precio que la competencia no siempre garantiza mejores resultados comerciales.

Según las recomendaciones compartidas, competir únicamente mediante descuentos o precios bajos puede reducir el margen de ganancia y dificultar la continuidad del negocio.

Por ello, se plantea fortalecer atributos como la calidad, la puntualidad en las entregas, la atención personalizada y el cumplimiento de los compromisos asumidos con los clientes.

Estas características pueden contribuir a construir relaciones de confianza y favorecer que los compradores vuelvan a adquirir los productos o servicios ofrecidos.

5. Utiliza las redes sociales y canales digitales para vender

Las plataformas digitales representan herramientas que permiten dar a conocer productos y servicios sin depender exclusivamente de un establecimiento físico.

Las redes sociales y las aplicaciones de mensajería pueden utilizarse para publicar fotografías, compartir catálogos, responder consultas y mantener contacto con clientes actuales y potenciales.

Para aprovechar estos canales, es importante brindar información clara sobre las características de los productos, precios, disponibilidad y modalidades de entrega.

También resulta útil mantener actualizada la información comercial para evitar confusiones y facilitar las decisiones de compra.

El uso de estas herramientas puede contribuir a ampliar la visibilidad del emprendimiento y facilitar la comunicación con los consumidores.

6. Separa las finanzas personales de las del negocio

Una recomendación fundamental para la administración de un emprendimiento consiste en mantener diferenciados los recursos personales y el dinero destinado a la actividad comercial.

Llevar un registro de ingresos y gastos permite identificar cuánto dinero recibe el negocio, cuáles son sus principales costos y qué cantidad queda disponible después de cubrir las obligaciones.

Esta información facilita la toma de decisiones y ayuda a evitar que los recursos necesarios para operar se utilicen en gastos personales.

Asimismo, destinar parte de las ganancias a reponer materiales, adquirir herramientas o realizar mejoras puede contribuir a la continuidad y al desarrollo del emprendimiento.

Emprendimiento femenino en Perú: mujeres lideraron más de 28 mil nuevos negocios

Las estadísticas del INEI muestran la importancia de la participación femenina en la actividad emprendedora del país.

De los 55.123 nuevos negocios de personas naturales registrados durante los primeros tres meses de 2026, 28.065 fueron conducidos por mujeres, lo que equivale al 50,9 %.

Entre las actividades con mayor participación femenina se encuentran los servicios de belleza, salud, comidas y bebidas, así como el comercio minorista.

Estas cifras corresponden a nuevos negocios registrados bajo la modalidad de persona natural y no representan necesariamente la proporción de mujeres al frente de todas las empresas del país.

La información ofrece un panorama de la presencia femenina en la creación de actividades económicas durante el periodo analizado.

Molitalia y TANI impulsan capacitación para mujeres de San Juan de Lurigancho

Las recomendaciones forman parte de la experiencia del programa Tú tienes pasta para inspirar, desarrollado por Molitalia y la ONG TANI en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

La iniciativa busca fortalecer los conocimientos técnicos y las capacidades empresariales de mujeres interesadas en desarrollar actividades económicas.

Gloria Mautino, Product Manager de Molitalia, señaló que el acceso a herramientas de formación puede contribuir a fortalecer la autonomía económica de las participantes.

“En Molitalia entendemos que el verdadero empoderamiento de la mujer nace cuando se le brindan herramientas que fortalezcan su autonomía económica. No se trata únicamente de ofrecer capacitación, sino de generar oportunidades para que madres y jóvenes desarrollen negocios que transformen su futuro y el de sus familias”, afirmó.

Las recomendaciones difundidas destacan la importancia de combinar las habilidades personales con conocimientos de gestión para desarrollar un negocio con posibilidades de mantenerse en el tiempo.

De esta manera, la identificación de oportunidades, la evaluación de la demanda, el control de costos y el manejo adecuado de los recursos constituyen aspectos que las emprendedoras pueden considerar al iniciar o fortalecer una actividad comercial.