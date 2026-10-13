La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Huachipa, Lima, a Luis Alan Valverde Rodríguez, alias ‘Papá’, tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, quien es investigado por el triple feminicidio de tres jóvenes ocurrido en septiembre de 2025 en Argentina.

El detenido era requerido por la justicia argentina mediante una orden de captura internacional y una notificación roja de Interpol por el presunto delito de homicidio agravado. Las autoridades lo señalan como uno de los presuntos líderes de una organización dedicada al tráfico de cocaína que habría participado en el crimen ocurrido en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Según informó América Noticias, Valverde Rodríguez intentó evitar su identificación utilizando un documento nacional de identidad (DNI) con datos falsos. Tras ser intervenido, fue trasladado a la sede de Interpol Perú, en el distrito de Surco, para continuar con las diligencias correspondientes.

Tío de ‘Pequeño J’ fue capturado en Huachipa con identidad falsa

La intervención de Luis Alan Valverde Rodríguez se produjo el lunes 12 de octubre en las inmediaciones de la avenida Las Torres, en Huachipa, como resultado de labores de inteligencia, vigilancia y seguimiento policial.

El operativo contó con la participación de agentes especializados en investigaciones transnacionales y de Interpol Perú, quienes lograron ubicar al sospechoso mientras permanecía prófugo de la justicia argentina.

Al momento de su detención, el hombre intentó identificarse con un DNI a nombre de Miguel Gerardo Celestino Timaná. Sin embargo, las autoridades detectaron que estaba utilizando una identidad ajena para evitar su captura.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de Interpol, donde se iniciaron los procedimientos relacionados con el requerimiento judicial emitido desde Argentina.

¿Quién es Luis Alan Valverde Rodríguez, alias ‘Papá’?

Luis Alan Valverde Rodríguez es natural de La Libertad y, según las investigaciones policiales, estaría vinculado con actividades delictivas tanto en Perú como en Argentina.

En territorio argentino es señalado como presunto cabecilla de la organización conocida como el clan Valverde, dedicada al tráfico de cocaína y presuntamente relacionada con el triple feminicidio de septiembre de 2025.

De acuerdo con información judicial recogida por medios argentinos, los investigadores sostienen que alias ‘Papá’ habría desempeñado funciones de liderazgo en la organización, incluyendo la coordinación logística y actividades relacionadas con el narcotráfico.

El detenido es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias ‘Pequeño J’, quien fue capturado en Perú después del asesinato de las tres jóvenes y posteriormente trasladado a Argentina, donde permanece recluido mientras continúa el proceso judicial.

Triple feminicidio en Argentina: ¿qué relación tendría con ‘Pequeño J’?

El caso que motivó la búsqueda internacional de Valverde Rodríguez corresponde al asesinato de tres jóvenes ocurrido el 19 de septiembre de 2025 en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.

Las víctimas fueron identificadas como Brenda del Castillo y Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años.

Según la investigación argentina, las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas. Los investigadores también examinan la información sobre una presunta transmisión de la violencia a través de una red social.

Las autoridades investigan la participación de una organización vinculada al narcotráfico y las responsabilidades individuales de las personas imputadas. Tanto ‘Pequeño J’ como su tío son investigados por su presunta participación en estos hechos, sin que ello constituya una declaración de culpabilidad.

Luis Valverde también fue investigado por extorsión en Perú

El historial de Luis Alan Valverde Rodríguez incluye investigaciones y antecedentes relacionados con presuntas actividades delictivas en el norte del Perú.

Según América Noticias, en 2013 fue detenido por la Policía y presentado con el alias de ‘Serranasho’, como presunto cabecilla de la organización denominada ‘Los Injertos de Nuevo Jerusalén’, investigada por extorsiones.

El reporte periodístico también señala que estuvo recluido en el penal El Milagro, en Trujillo, durante los años 2007 y 2020, por casos relacionados con robo agravado.

Estos antecedentes forman parte de la información policial difundida sobre el detenido y deberán distinguirse de las acusaciones que actualmente enfrenta ante la justicia argentina.

Hallaron una remesa a nombre del tío de ‘Pequeño J’ en Argentina

Otro elemento mencionado en la investigación es una constancia de envío de dinero encontrada durante un allanamiento realizado en un inmueble vinculado con la pareja de ‘Pequeño J’ en Argentina.

De acuerdo con la unidad de investigación de América Noticias, el comprobante de la remesa figuraba a nombre de Luis Alan Valverde Rodríguez.

El documento fue reportado durante las investigaciones realizadas el año pasado y forma parte de la información que vincula al detenido con el entorno investigado por el triple feminicidio.

No obstante, el hallazgo de una operación de envío de dinero no permite establecer, por sí solo, responsabilidad penal en los asesinatos.

¿Qué pasará con el tío de ‘Pequeño J’ tras su captura en Lima?

Después de su detención, Valverde Rodríguez quedó a disposición de las autoridades peruanas para continuar con los procedimientos de cooperación judicial internacional.

Según la información difundida por América Noticias, está previsto que sea presentado ante el juzgado de turno de Lima Este y posteriormente recluido en un establecimiento penitenciario mientras se tramita su extradición.

La justicia argentina requiere su presencia para responder por los cargos relacionados con el triple feminicidio de Florencio Varela.

La extradición deberá seguir los procedimientos judiciales correspondientes y no debe considerarse ejecutada hasta que exista una decisión y traslado confirmados oficialmente.