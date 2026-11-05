La 4.ª Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Lima abrió la Carpeta Fiscal N.° 351-2026 para prevenir posibles delitos vinculados con las controversias arbitrales en la Liga 1.

Como parte del procedimiento, dispuso que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) adopten medidas para garantizar la adecuada conducción de los encuentros deportivos.

Entre las disposiciones figura el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y evaluación del arbitraje y del videoarbitraje (VAR). Asimismo, la Fiscalía solicitó medidas que contribuyan a la transparencia y confianza en las decisiones arbitrales, mediante mecanismos institucionales de información y esclarecimiento de actuaciones que generan controversia pública.

La intervención fiscal se inició a partir de una denuncia presentada por Carlos Franco Chipoco, expresidente de Alianza Lima y exdirigente de la Federación Peruana de Fútbol. En sus escritos, el denunciante mencionó a Víctor Hugo Carrillo, Jhonny Bossio, Rudy Méndez, Robín Segura y Alejandro Villanueva.

Según la Fiscalía, los hechos expuestos permiten advertir un riesgo efectivo de posibles delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de disturbios, durante los partidos de la Liga 1 2026. La preocupación se centra en que el descontento de las hinchadas por determinadas decisiones arbitrales o actuaciones del VAR pueda generar situaciones de violencia.