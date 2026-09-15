El Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) informó, mediante el Comunicado Oficial N.° 16-2026, que el Niño Costero se extenderá hasta mediados del otoño de 2027. De acuerdo con el reporte técnico multisectorial, la región Niño 1+2 presenta la mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

En tanto, para la región Niño 3.4 del Pacífico central se prevé una magnitud muy fuerte durante el mismo periodo. Posteriormente, las condiciones climáticas retornarían a un escenario neutro hacia el otoño de 2027.

El pronóstico del ENFEN indica que, entre septiembre y noviembre, las temperaturas del aire en la costa peruana se mantendrán muy por encima de sus valores habituales, con la posibilidad de alcanzar nuevos récords térmicos.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan lluvias por encima de lo normal en la costa norte, con posibles episodios de moderada a fuerte intensidad a partir de noviembre. En contraste, la sierra sur y algunas zonas de la Amazonía registrarían precipitaciones dentro de sus niveles normales o por debajo de los promedios históricos.

Sobre las condiciones hídricas, se prevé que los ríos de la vertiente del Pacífico registren caudales por encima de sus niveles habituales en la zona norte a partir de noviembre. En cambio, en las regiones centro y sur, así como en las cuencas del Amazonas y del Titicaca, los volúmenes de agua se mantendrían entre rangos normales y por debajo de sus promedios.

Respecto a la actividad pesquera, el IMARPE y el SENAMHI señalaron que la anchoveta de la zona norte-centro continuará profundizada y replegada hacia la costa. Asimismo, frente al litoral central persistirá la presencia de especies asociadas a aguas cálidas, como el perico, la melva, el pez sierra y el atún aleta amarilla.

Ante este escenario, el ENFEN recomendó a las autoridades adoptar las medidas de gestión del riesgo necesarias frente a los peligros que podrían presentarse.