La Marina de Guerra del Perú informó este lunes sobre el fallecimiento del teniente segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez, quien sufrió un incidente durante una operación contra la minería ilegal en la región Madre de Dios.

De acuerdo con el comunicado de la institución, el accidente ocurrió durante la tarde, mientras el oficial realizaba labores de intervención como parte de las acciones desplegadas para combatir actividades vinculadas a la minería ilegal.

“Como parte de las operaciones de lucha contra la minería ilegal, realizadas en la región Madre de Dios, el día de hoy, en horas de la tarde, el Teniente Segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez sufrió un incidente mientras realizaba labores de intervención, que lamentablemente ocasionó su fallecimiento”, indicaron en el pronunciamiento.

Tras el hecho, la Marina de Guerra dispuso el inicio de las investigaciones correspondientes con el objetivo de establecer las circunstancias y causas que provocaron el accidente.

“Ante este lamentable hecho, se ha dispuesto el inicio de las investigaciones correspondientes, a fin de determinar las circunstancias y causas del accidente”, agregaron.

La institución lamentó profundamente la pérdida del oficial, quien falleció mientras cumplía su misión de servicio a la Nación. Asimismo, expresó sus condolencias y solidaridad a sus familiares, compañeros de armas y seres queridos.

Finalmente, la Marina destacó la entrega, vocación de servicio y compromiso con la Patria del teniente segundo Álvaro Ernesto Cáceres Chávez, valores que, señaló, permanecerán como un legado para la institución.