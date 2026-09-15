La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados aprobó este lunes, por mayoría, el informe de calificación N.° 002-2026-2027/CEP-CD, mediante el cual se recomienda abrir una investigación contra el diputado Christian Aranda Vásquez, de Renovación Popular.

El informe recibió cuatro votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. En ese marco, Aranda Vásquez será investigado por presuntamente difundir en sus redes sociales documentos que habrían permitido identificar a una paciente que solicitó un aborto terapéutico en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, ubicado en Abancay.

La denuncia fue interpuesta por la diputada de Juntos por el Perú, Luz Merida Soto Ferrari, quien atribuye a Aranda una presunta vulneración de los derechos a la intimidad y vida privada, además de la confidencialidad de los datos médicos.

El mes pasado, Christian Aranda publicó en su cuenta de X un oficio dirigido al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, mediante el cual solicitaba verificar el cumplimiento de los requisitos legales para una interrupción terapéutica del embarazo de una gestante de aproximadamente 20 semanas. No obstante, en la publicación habría expuesto el nombre y apellido de la ciudadana.

Tras recibir críticas, el diputado eliminó la publicación original y compartió un nuevo mensaje en el que afirmó no haber incurrido en ninguna falta.

“El propósito de mi actuación no es acceder a información clínica confidencial ni intervenir en la decisión médica de una paciente. Ante una denuncia que llegó a mi despacho, consideré necesario ejercer mi función de fiscalización y poner énfasis en que cualquier procedimiento debe realizarse cumpliendo estrictamente las condiciones establecidas por la legislación y los protocolos sanitarios vigentes”, indicó su mensaje.