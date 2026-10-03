Más de 446 mil ciudadanos mayores de 18 años registrados en el padrón podrán ejercer su derecho al sufragio este domingo 4 de octubre durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Según Conadis, este grupo está conformado por aproximadamente 254 mil hombres y 192 mil mujeres.

Lima y Callao concentran cerca del 30 % de esta población, mientras que Piura, Puno y Cusco también reúnen una cantidad importante de electores con discapacidad. Para facilitar su participación, los organismos electorales contemplan distintas alternativas de accesibilidad durante la jornada.

#NotaDePrensa 📝 | De cara a las #ERM del 4 de octubre, el Conadis recuerda a los más de 446 mil electores con discapacidad que contarán con facilidades de la ONPE como atención preferente, plantillas en Braille, voto asistido y acceso con perros guía.

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Facilidades para votar





Atención preferente: los electores podrán solicitar orientación al personal del local y, si necesitan apoyo, ingresar a la cámara secreta junto con una persona de confianza.

los electores podrán solicitar orientación al personal del local y, si necesitan apoyo, ingresar a la cámara secreta junto con una persona de confianza. Módulos temporales: quienes tengan dificultades para desplazarse podrán votar en espacios habilitados cuando su mesa se encuentre en un lugar de difícil acceso, como un piso superior.

quienes tengan dificultades para desplazarse podrán votar en espacios habilitados cuando su mesa se encuentre en un lugar de difícil acceso, como un piso superior. Plantillas en Braille: las personas con discapacidad visual podrán utilizar material adaptado a la forma y tamaño de la cédula para identificar las opciones y sufragar de manera independiente.

las personas con discapacidad visual podrán utilizar material adaptado a la forma y tamaño de la cédula para identificar las opciones y sufragar de manera independiente. Perros guía: los ciudadanos que utilicen animales de asistencia podrán ingresar con ellos a los locales y aulas de votación, siempre que cumplan con los requisitos de identificación correspondientes.

Si se presenta una barrera arquitectónica o alguna dificultad para votar, el elector podrá comunicarlo al coordinador del local para recibir orientación sobre las alternativas disponibles. La Defensoría del Pueblo señala que las personas con discapacidad tienen derecho a accesibilidad, asistencia, orientación y atención preferente durante los comicios.

Orientación gratuita

La Red Alivia Perú brinda orientación legal y social sobre los derechos de las personas con discapacidad a través de la línea gratuita 1866. Este servicio puede ser utilizado para realizar consultas o recibir apoyo ante dificultades relacionadas con el ejercicio de sus derechos.