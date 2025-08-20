El uso de cocheras como depósitos es uno de los conflictos más frecuentes en los condominios. Aunque algunos propietarios consideran que, al tratarse de un bien privado, tienen libertad para decidir su uso, la normativa vigente y los reglamentos internos establecen restricciones claras que buscan garantizar la seguridad, la estética y la convivencia vecinal.

Según explica Luis Francisco Paz, abogado en derecho inmobiliario del estudio Miranda & Amado, la legalidad de esta práctica depende de lo señalado en el reglamento interno del condominio y en las actas de la junta de propietarios. “En la mayoría de los casos, estos documentos limitan el uso exclusivamente al estacionamiento de vehículos. Modificarlo sin autorización puede generar reclamos formales e incluso acciones legales”, detalla.

El incumplimiento de las normas no solo acarrea sanciones internas, sino que también puede derivar en medidas municipales si se realizan modificaciones estructurales. En esos casos, la comuna puede ordenar la demolición de obras no autorizadas y aplicar multas económicas, en base a las normas urbanísticas vigentes. “El derecho de propiedad no es absoluto; cuando se vive en un condominio, debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley”, subraya el especialista.

Además de los aspectos legales, existen riesgos prácticos. Usar una cochera como depósito puede favorecer la acumulación de polvo, humedad y plagas, así como incrementar el riesgo de incendios o accidentes, sobre todo si se almacenan materiales inflamables o de gran volumen que obstruyan el tránsito o las rutas de evacuación.

Para quienes enfrenten este problema en su edificio, la vía adecuada es presentar un reclamo formal ante la junta de propietarios y, de ser necesario, acudir a la autoridad municipal o al Poder Judicial. Un juez podría ordenar el retiro de los objetos, restituir el uso original del espacio e incluso establecer indemnizaciones por daños y perjuicios.

De esta manera, respetar las normas internas y actuar dentro de los procedimientos establecidos resulta clave para preservar la seguridad y la convivencia en los condominios.