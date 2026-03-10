El director de la Asociación de Grifos del Perú, Carlos Puente, afirmó que la escasez de gasolina en el país no está relacionada con la rotura del gasoducto en Cusco, sino que comenzó a detectarse desde diciembre de 2025.

En declaraciones a Exitosa, el representante del gremio señaló que la crisis energética actual es una de las más complejas que enfrenta el país.

Según explicó, desde finales del año pasado el sector advirtió al Ministerio de Energía y Minas sobre la reducción en el abastecimiento de combustibles.

Restricciones en el suministro de GNV y GLP

Puente indicó que actualmente el gas natural vehicular (GNV) está muy restringido en las estaciones de servicio.

De acuerdo con el dirigente, por disposiciones de la empresa Cálidda, el suministro de GNV se está priorizando para buses y camiones que operan exclusivamente con ese combustible.

Asimismo, señaló que la interrupción del ducto operado por Transportadora de Gas del Perú también ha provocado escasez de gas licuado de petróleo (GLP) en varias estaciones de servicio.

Demanda de gasolina aumentó por falta de otros combustibles

El representante del gremio explicó que el impacto más fuerte se observó en marzo, cuando los consumidores de GLP y GNV optaron por utilizar gasolina ante la falta de estos combustibles.

“Esta escasez empezó a originarse desde diciembre del año pasado. En enero se incrementó, en febrero aumentó aún más”, sostuvo Puente.

Además, indicó que actualmente las estaciones de servicio cuentan con cuotas limitadas para adquirir combustible, lo que dificulta el abastecimiento normal.

Alza del petróleo también impacta en los precios

Puente agregó que otro factor que influye en el mercado es el incremento del precio internacional del petróleo, lo que repercute en el costo de los combustibles en el país.

En ese sentido, señaló que una mayor participación de importadores y refinerías permitiría ampliar la oferta y contribuir a estabilizar los precios mediante el funcionamiento del mercado.